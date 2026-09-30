Αποκαλύψεις για την πτήση της Flydubai: Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο, με αίματα επιβάτες - «Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί»

στο N12, εξετάζεται το σενάριο της τρομοκρατίας, καθώς «αποφεύχθηκε μια μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ένας εκ των πιλότων ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει μαζί με τους επιβάτες».

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Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 174 επιβάτες της πτήσης της Flydubai, στην πλειοψηφία τους Ισραηλινοί, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι - Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης, όταν το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία, έχασε απότομα ύψος και άλλαξε ξαφνικά πορεία, κατευθυνόμενο προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά. Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ.Σύμφωνα με όσα υποστήριξε Ισραηλινός αξιωματούχοςΜη επιβεβαιωμένες αναφορές σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης, Ομανός υπήκοος, ερευνάται από τις σαουδαραβικές Αρχές, αφού φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, υπήκοο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και να επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος.Μία από τις επιβάτισσες, μιλώντας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα.«Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια (επιβάτες) άνοιξαν την πόρτα του πιλοτηρίου και είδαμε αίματα. Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο με ένα μικρό μαχαίρι», ανέφερε.Όπως είπε, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον επιτιθένενο, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι επιβάτες προσεύχονταν, φοβούμενοι ότι η πτήση θα καταλήξει σε τραγωδία. «Προσευχηθήκαμε, υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιήσουν τον ένα πιλότο μαζί με μέλη του πληρώματος. «Προσευχηθήκαμε, υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί».Μια άλλη γυναίκα περιέγραψε τις σκηνές τρόμου, λέγοντας: «Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… από επιβάτες που συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό».Οι πρώτες φωτογραφίες που διέρρευσαν από την πτήση της Flydubai δείχνουν έναν επιβάτη με αίμα στο πουκάμισό του, μετά τα αναφερόμενα επεισόδια βίας στο πιλοτήριο.