Αποκαλύψεις για την πτήση της Flydubai: Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο, με αίματα επιβάτες - «Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί»
Πιθανό το σενάριο τρομοκρατίας, καθώς Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε πως ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο - Κραυγές των επιβατών μέσα στην καμπίνα, όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα πάνω από 18.400 πόδια σε ύψος - Τελικά προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε Ισραηλινός αξιωματούχος στο N12, εξετάζεται το σενάριο της τρομοκρατίας, καθώς «αποφεύχθηκε μια μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ένας εκ των πιλότων ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει μαζί με τους επιβάτες».
Μη επιβεβαιωμένες αναφορές σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης, Ομανός υπήκοος, ερευνάται από τις σαουδαραβικές Αρχές, αφού φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, υπήκοο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και να επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος.
Παράλληλα, ανέβασαν στα social media βίντεο μέσα από το αεροσκάφος, όπου ακούγονται οι κραυγές των επιβατών.
🇮🇱🇦🇪✈️WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft #flydubai .— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) September 30, 2026
- Yedioth Ahronot News.
:This incident happend because one pilot was Russian and another one is Ukrainian, both started fight in the cockpit, lol🥲🚨 https://t.co/SS9vuZEMXv pic.twitter.com/ZqyxjPreRW
Μία από τις επιβάτισσες, μιλώντας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα.
«Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια (επιβάτες) άνοιξαν την πόρτα του πιλοτηρίου και είδαμε αίματα. Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο με ένα μικρό μαχαίρι», ανέφερε.
Όπως είπε, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον επιτιθένενο, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι επιβάτες προσεύχονταν, φοβούμενοι ότι η πτήση θα καταλήξει σε τραγωδία. «Προσευχηθήκαμε, υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιήσουν τον ένα πιλότο μαζί με μέλη του πληρώματος. «Προσευχηθήκαμε, υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί».
Μια άλλη γυναίκα περιέγραψε τις σκηνές τρόμου, λέγοντας: «Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… από επιβάτες που συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό».
Οι πρώτες φωτογραφίες που διέρρευσαν από την πτήση της Flydubai δείχνουν έναν επιβάτη με αίμα στο πουκάμισό του, μετά τα αναφερόμενα επεισόδια βίας στο πιλοτήριο.
First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026
Ο συναγερμός και η πορεία του αεροσκάφουςΗ πτήση FZ 1073 της Flydubai απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 07:05 το πρωί με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, όπου αναμενόταν να φτάσει περίπου στις 09:30.
Περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωση, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, εξέπεμψε αρχικά τον διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται διεθνώς για περιστατικά αεροπειρατείας.
Παράλληλα, το αεροσκάφος άρχισε να πραγματοποιεί απότομη αλλαγή πορείας, χάνοντας σημαντικό ύψος (18.400 πόδια μέσα σε μόλις δύο λεπτά) και κατευθυνόμενο προς τη Σαουδική Αραβία.
A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026
The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS
Η προσωρινή εξαφάνισή του από εφαρμογές παρακολούθησης πτήσεων προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail’e giden yolcu uçağının pilotları kavga edince “uçak kaçırıldı” alarmı verildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2026
🚨 Flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi
⚠️ Uçak, Ürdün hava sahası üzerinde… pic.twitter.com/ELUYi80gNf
Απογειώθηκαν ισραηλινά μαχητικά – Έκτακτη σύσκεψη ΝετανιάχουΜετά την ενεργοποίηση των σημάτων κινδύνου, οι ισραηλινές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης με τη συμμετοχή του διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, του επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών και άλλων ανώτατων αξιωματικών.
Η πρωθυπουργική υπηρεσία ανέφερε ότι «το περιστατικό βρίσκεται υπό έλεγχο» και ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις εργάζονται για την ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών.
Η Flydubai κάνει λόγο για «βίαιο περιστατικό» στο αεροσκάφοςΛίγη ώρα μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στο Ταμπούκ, η Flydubai ανακοίνωσε ότι το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε λόγω ενός περιστατικού εντός του αεροπλάνου.
Σύμφωνα με την εταιρεία, σημειώθηκε βίαιη σύγκρουση μεταξύ μελών του πληρώματος, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό και ότι αεροσκάφος θα σταλεί από το Ντουμπάι στη Σαουδική Αραβία ώστε να παραλάβει τους επιβάτες και να συνεχίσει το ταξίδι προς το Ισραήλ.
Η Flydubai στέλνει δεύτερο αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτεςΜετά την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ντουμπάι - Τελ Αβίβ στη Σαουδική Αραβία, η αεροπορική εταιρεία έστειλε ένα δεύτερο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να μεταφέρει τους επιβάτες στο υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής προς το Ισραήλ.
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