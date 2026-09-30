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Σάλιακας: «Πάντα ο Ολυμπιακός ήταν η αγαπημένη μου ομάδα, δύσκολη η αποχώρηση από την Ζανκτ Πάουλι»
Σάλιακας: «Πάντα ο Ολυμπιακός ήταν η αγαπημένη μου ομάδα, δύσκολη η αποχώρηση από την Ζανκτ Πάουλι»
Ο Μανώλης Σάλιακας μίλησε σε γερμανικό Μέσο για την απόφασή του να αφήσει τη Ζανκτ Πάουλι και να γυρίσει στον Ολυμπιακό
Ο Μανώλης Σάλιακας επέστρεψε στον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι, έπειτα από μια αρκετά επιτυχημένη καριέρα στη Γερμανία με τη φανέλα της Ζανκτ Πάουλι.
Ο Έλληνας αμυντικός μίλησε στο Hamburger Abendblatt για την δυσκολία της απόφασης να αφήσει τη Ζανκτ Πάουλι μετά από αρκετά χρόνια, ενώ ταυτόχρονα αποθέωσε τον Ολυμπιακό, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μανώλης Σάλιακας:
Για τον Τρόι με τον οποίο αγωνίστηκαν μαζί στη Ζανκτ Πάουλι: «Φυσικά, μιλήσαμε μετά τον αγώνα και μάλιστα ανταλλάξαμε φανέλες. Ήμουν πολύ χαρούμενος για τον Φίλιπ όταν μετακινήθηκε στη Φράιμπουργκ και έφτασε στον τελικό του Europa League την περασμένη σεζόν. Αυτή ήταν μια μεγάλη υπόθεση».
Για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό: «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να φύγω από τη Σεντ Πάουλι, αλλά πιστεύω ότι ήταν το σωστό για εμένα και την οικογένειά μου, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα.
Ο Ολυμπιακός ήταν πάντα ο αγαπημένος μου σύλλογος στην Ελλάδα, αλλά θα ακολουθώ και τη Σεντ Πάουλι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ήταν τέσσερα απίστευτα χρόνια».
Για τη γέννηση του παιδιού του και την επιστροφή του στην Ελλάδα: “Αυτός ήταν ένας λόγος που μετακόμισα στον Ολυμπιακό. Είναι πάντα ωραίο να παίζεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ακριβώς εύκολο, αλλά φυσικά είναι διασκεδαστικό να παίζεις κάθε τρεις μέρες.
Η σύζυγός μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Αμβούργο και προετοιμάζει τα πάντα για τη μετακόμιση. Το μισθωτήριό μας ισχύει ακόμα επειδή η μεταγραφή έγινε τόσο γρήγορα.
Φυσικά, μπορώ να υποσχεθώ ότι θα έρχομαι συχνά στο Αμβούργο στο μέλλον και θα επισκέπτομαι το Millerntor. Έχω κάνει πολλούς φίλους εκεί».
Για την 5η του συμμετοχή με την Εθνική: «Φυσικά και είμαι πολύ περήφανος. Ως ποδοσφαιριστής, είναι το σπουδαιότερο πράγμα να παίζεις για τη χώρα σου και να κάνεις την οικογένεια και τους φίλους μου χαρούμενους», είπε.
«Είμαι εξίσου χαρούμενος που αυτή η νίκη ήταν ιστορική. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κερδίζει έναν αγώνα στη Γερμανία».
Ο Έλληνας αμυντικός μίλησε στο Hamburger Abendblatt για την δυσκολία της απόφασης να αφήσει τη Ζανκτ Πάουλι μετά από αρκετά χρόνια, ενώ ταυτόχρονα αποθέωσε τον Ολυμπιακό, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μανώλης Σάλιακας:
Για τον Τρόι με τον οποίο αγωνίστηκαν μαζί στη Ζανκτ Πάουλι: «Φυσικά, μιλήσαμε μετά τον αγώνα και μάλιστα ανταλλάξαμε φανέλες. Ήμουν πολύ χαρούμενος για τον Φίλιπ όταν μετακινήθηκε στη Φράιμπουργκ και έφτασε στον τελικό του Europa League την περασμένη σεζόν. Αυτή ήταν μια μεγάλη υπόθεση».
Για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό: «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να φύγω από τη Σεντ Πάουλι, αλλά πιστεύω ότι ήταν το σωστό για εμένα και την οικογένειά μου, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα.
Ο Ολυμπιακός ήταν πάντα ο αγαπημένος μου σύλλογος στην Ελλάδα, αλλά θα ακολουθώ και τη Σεντ Πάουλι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ήταν τέσσερα απίστευτα χρόνια».
Για τη γέννηση του παιδιού του και την επιστροφή του στην Ελλάδα: “Αυτός ήταν ένας λόγος που μετακόμισα στον Ολυμπιακό. Είναι πάντα ωραίο να παίζεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ακριβώς εύκολο, αλλά φυσικά είναι διασκεδαστικό να παίζεις κάθε τρεις μέρες.
Η σύζυγός μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Αμβούργο και προετοιμάζει τα πάντα για τη μετακόμιση. Το μισθωτήριό μας ισχύει ακόμα επειδή η μεταγραφή έγινε τόσο γρήγορα.
Φυσικά, μπορώ να υποσχεθώ ότι θα έρχομαι συχνά στο Αμβούργο στο μέλλον και θα επισκέπτομαι το Millerntor. Έχω κάνει πολλούς φίλους εκεί».
Για την 5η του συμμετοχή με την Εθνική: «Φυσικά και είμαι πολύ περήφανος. Ως ποδοσφαιριστής, είναι το σπουδαιότερο πράγμα να παίζεις για τη χώρα σου και να κάνεις την οικογένεια και τους φίλους μου χαρούμενους», είπε.
«Είμαι εξίσου χαρούμενος που αυτή η νίκη ήταν ιστορική. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κερδίζει έναν αγώνα στη Γερμανία».
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