Τρινκιέρι: Αν η φανέλα δεν είναι... γεμάτη αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι
SPORTS
Αντρέα Τρινκιέρι ΠΑΟΚ

Τρινκιέρι: Αν η φανέλα δεν είναι... γεμάτη αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μανρέσα στην πρεμιέρα του Euro Cup και στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος

Τρινκιέρι: Αν η φανέλα δεν είναι... γεμάτη αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Euro Cup επικρατώντας με 93-78 της Μανρέσα με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τσέντι Όσμαν και Μπριν Ταϊρί.

Ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του στη Nova μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος και στη νίκη στην πρεμιέρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

«Δεν παίξαμε καλά, αλλά περίμενα ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο για μας να καταλάβουμε πως να παίξουμε. Δεν είχαμε την ίδια ένταση, έπαιξε πολύ καλά η Μανρέσα, καλύτερα από εμάς, και παικτικά και προπονητικά.

Είναι πάντα επικίνδυνη η πρεμιέρα. Η ένταση ήταν διαφορετική. Θέλαμε να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο δύο παίκτες μας έδωσαν πολλά επιθετικά και στο τέλος ο Ταϊρί μας έδωσε την τελική ώθηση.

Αν στο τέλος του αγώνα η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Η ατμόσφαιρα και η νίκη ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα».

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