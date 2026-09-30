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Τρινκιέρι: Αν η φανέλα δεν είναι... γεμάτη αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι
Τρινκιέρι: Αν η φανέλα δεν είναι... γεμάτη αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μανρέσα στην πρεμιέρα του Euro Cup και στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Euro Cup επικρατώντας με 93-78 της Μανρέσα με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τσέντι Όσμαν και Μπριν Ταϊρί.
Ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του στη Nova μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος και στη νίκη στην πρεμιέρα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι:
«Δεν παίξαμε καλά, αλλά περίμενα ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο για μας να καταλάβουμε πως να παίξουμε. Δεν είχαμε την ίδια ένταση, έπαιξε πολύ καλά η Μανρέσα, καλύτερα από εμάς, και παικτικά και προπονητικά.
Είναι πάντα επικίνδυνη η πρεμιέρα. Η ένταση ήταν διαφορετική. Θέλαμε να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο δύο παίκτες μας έδωσαν πολλά επιθετικά και στο τέλος ο Ταϊρί μας έδωσε την τελική ώθηση.
Αν στο τέλος του αγώνα η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Η ατμόσφαιρα και η νίκη ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα».
Ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του στη Nova μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος και στη νίκη στην πρεμιέρα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι:
«Δεν παίξαμε καλά, αλλά περίμενα ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο για μας να καταλάβουμε πως να παίξουμε. Δεν είχαμε την ίδια ένταση, έπαιξε πολύ καλά η Μανρέσα, καλύτερα από εμάς, και παικτικά και προπονητικά.
Είναι πάντα επικίνδυνη η πρεμιέρα. Η ένταση ήταν διαφορετική. Θέλαμε να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο δύο παίκτες μας έδωσαν πολλά επιθετικά και στο τέλος ο Ταϊρί μας έδωσε την τελική ώθηση.
Αν στο τέλος του αγώνα η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Η ατμόσφαιρα και η νίκη ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα».
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