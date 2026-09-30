Σίσσυ Χρηστίδου: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της από την Κέρκυρα
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Σίσσυ Χρηστίδου σύντροφος Κέρκυρα Φωτογραφίες

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της από την Κέρκυρα

Η παρουσιάστρια είναι σε σχέση με τον 35χρονο επιχειρηματία  Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος δραστηριοποιείται στο νησί

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της από την Κέρκυρα
Ιωάννα Μαρίνου
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Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες της Σίσσυς Χρηστίδου με τον σύντροφό της από την Κέρκυρα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Το τελευταίο διάστημα φήμες θέλουν την παρουσιάστρια σε σχέση με τον 35χρονο επιχειρηματία  Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος διατηρεί μαγαζιά στο νησί. Σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε το  περιοδικό «ΟΚ!» και προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», οι δύο τους έχουν απαθανατιστεί σε σκάφος, μετά από ημερήσια απόδραση στους Παξούς με φίλους.

Δείτε το βίντεο



Το φετινό καλοκαίρι, η παρουσία της Σίσσυς Χρηστίδου στην Κέρκυρα είχε συνδεθεί με δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον επιχειρηματία.  

Μέσα από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί στιγμές από την παραμονή της στο νησί, όπου βρισκόταν μεταξύ άλλων μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά. Στις 19 Ιουλίου, μέσω Instagram story έκανε γνωστό ότι είχε βρεθεί σε ένα από τα καταστήματα που διατηρεί ο Στέφανος Νεδέλκος στο νησί. Στην ανάρτηση είχε κάνει tag και το προφίλ του επιχειρηματία, ο οποίος με τη σειρά του την αναδημοσίευσε στον δικό του λογαριασμό.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της από την Κέρκυρα

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ηuffingtonpost και του δημοσιογράφου Νίκου Γεωργιάδη, η γνωριμία της Σίσσυς Χρηστίδου με τον επιχειρηματία έγινε το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα.


Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή. Μετά το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, έχει αποφύγει να δίνει έκταση σε δημοσιεύματα που αφορούν στις προσωπικές της σχέσεις, προστατεύοντας έτσι την ιδιωτικότητά της.
Ιωάννα Μαρίνου
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