Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας στη Wall Street - Μόνος κερδισμένος ο Nasdaq

Μεικτές τάσεις στην αγορά με θετικό σήμα από τον πληθωρισμό PCE που περιορίζει τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων, αλλά με τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και το πετρέλαιο να διατηρούν τις πιέσεις – Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με κέρδη για S&P 500 και Nasdaq, αλλά απώλειες για Dow Jones