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Δόθηκε νέα ημερομηνία αποφυλάκισης για τον Diddy, μειώθηκαν ξανά οι μέρες που του απομένουν στη φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ
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Diddy Αποφυλάκιση

Δόθηκε νέα ημερομηνία αποφυλάκισης για τον Diddy, μειώθηκαν ξανά οι μέρες που του απομένουν στη φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ

Ο μουσικός παραγωγός κρίθηκε ένοχος το 2025 για δύο κατηγορίες που αφορούσαν τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Δόθηκε νέα ημερομηνία αποφυλάκισης για τον Diddy, μειώθηκαν ξανά οι μέρες που του απομένουν στη φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ
Ιωάννα Μαρίνου
Ακόμη πιο κοντά στην αποφυλάκισή του βρίσκεται ο Diddy, καθώς η ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος μετατέθηκε για ακόμη μία φορά.

Ο μουσικός παραγωγός κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο το 2025, για δύο κατηγορίες που αφορούσαν τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με τον δικαστή να τον καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, την οποία άρχισε να εκτίει τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ.

Η αρχική ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε οριστεί για τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο έκτοτε έχει αλλάξει αρκετές φορές. Τον Αύγουστο ανακοινώθηκε πως ο Diddy θα έβγαινε από τη φυλακή στις 20 Φεβρουαρίου 2028, ενώ πλέον, σύμφωνα με το Bureau of Prisons, η ημερομηνία αποφυλάκισής του έχει οριστεί για τις 5 Φεβρουαρίου 2028, χωρίς να είναι γνωστό εάν θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω μεταβολές.
Πρόσφατα ο γιος του μουσικού παραγωγού, Κρίστιαν Κινγκ Κομπς εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του απέναντί του, φωνάζοντας κατά τη διάρκεια ενός livestream να αφήσουν ελεύθερο τον πατέρα του.

Ο 28χρονος παρουσιάστηκε σε live ου ράπερ DDG, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν χειραψίες. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο νεαρός Κομπς κοίταξε απευθείας την κάμερα και είπε δύο φορές: «Αφήστε ελεύθερο τον μπαμπά μου», συνεχίζοντας έπειτα να κινείται υπό τους ήχους της μουσικής, όπως και ο ράπερ.
@tmz

🚨🗣️ Diddy's son Christian “King” Combs is standing by his dad, loud and clear.

♬ original sound - TMZ
Ιωάννα Μαρίνου

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