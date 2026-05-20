Τόνια Σωτηροπούλου: Μπορεί να είμαι τρομερά θλιμμένη και να ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο στα social media, όλοι ζούμε σε ένα ψέμα
Δεν είμαι υποχρεωμένη να πω τα εσώψυχά μου σε όλον τον κόσμο, είπε η ηθοποιός
Στην εικόνα που παρουσιάζεται στα social media, η οποία συχνά απέχει από την πραγματική συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου, αναφέρθηκε η Τόνια Σωτηροπούλου, τονίζοντας ότι έχει τύχει να προβάλλει μία ευτυχισμένη στιγμή, ενώ η ίδια δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «ΠΟΠ ΛΑΪΦ» του Ανδρέα Αλυσανδράτου, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day», εξηγώντας μεταξύ άλλων πως συχνά υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην ψυχολογία της και σε όσα προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πιο αναλυτικά, η Τόνια Σωτηροπούλου ανέφερε ότι δεν έχει υποχρέωση να μοιράζεται πάντα με τους διαδικτυακούς της φίλους την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Υπάρχουν ημέρες που ανοίγω το Instargam και ξέρω ότι πρέπει να ανεβάσω κάτι, το οποίο μπορεί να μην είναι συνεργασία που πρέπει να ανέβει εκείνη την ημέρα, αλλά μπορεί να έχω να ανεβάσω κάτι αρκετές ημέρες. Σκέφτομαι για ποιο λόγο το κάνω αυτό; Άλλες μέρες μπορεί να είμαι τρομερά θλιμμένη και αντίστοιχα ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο. Από τη μία προφανώς και δεν είμαι υποχρεωμένη να πω τα εσώψυχά μου σε όλον τον κόσμο, αλλά από την άλλη όλοι ζούμε ταυτόχρονα σε ένα ψέμα. Οπότε ζώντας σε ένα ψέμα, με κάποιον τρόπο όλοι προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας και το τι έχει σημασία για εμάς, τουλάχιστον εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω».
