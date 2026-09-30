Τέσσερα χρόνια τα τσιμέντα παίζουν… μπάλα και η ΑΕΚ ανέβηκε επίπεδο…

Αυτά τα λόγια του Δημήτρη Μελισσανίδη την Αγία Νύχτα της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 θα μπορούσαν να είναι ο τίτλος της. Και όχι μόνο της νύχτας των εγκαινίων. Και των 19 χρόνων προσφυγιάς. Και των 9 ετών που η ΑΕΚ πάλευε με μπροστάρη τον άνθρωπο που άφησε την κληρονομιά στα δισέγγονα της προσφυγιάς και τα παιδιά τους απέναντι στην παράνοια, την κακία και την επαναστατική γυμναστική των απόλυτων τίποτα.Ηταν η βραδιά της χαράς αλλά πάνω από όλα της λύτρωσης. Το απόλυτο happy end σε ένα θρίλερ που σημάδεψε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους όμως τελικά τελείωσε όπως έπρεπε. Ένα βράδυ σαν σήμερα οι πύλες άνοιξαν πάλι. Για τους τυχερούς, τους ευλογημένους που ήταν εκεί. Αλλά και για όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ στον Πλανήτη Γη.Ο αγώνας με την Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου θα είναι πρώτα ο Θεός ο εκατοστός επίσημος που θα γίνει στο ΝΑΟ. Έτσι τα έφερε η μοίρα, η μοναδική άλλη ομάδα που αναφέρεται στον ύμνο της ΑΕΚ να είναι αυτή στο πρώτο ορόσημο. Από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Κι αν ένα πράγμα αποδείχτηκε αυτά τα χρόνια που η ΑΕΚ παίζει ξανά στο σπίτι τους όπου επέστρεψε 19 χρόνια μετά τον ξεριζωμό είναι πως τα… τσιμέντα παίζουν μπάλα.Αυτό ήταν το μόνιμο ειρωνικό σχόλιο όσων δεν μπορούσαν να καταλάβουν την εμμονή για την κατασκευή του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και το πόσο σημαντική θα ήταν και για το αγωνιστικό κομμάτι. Τα τσιμέντα έπαιξαν και θα συνεχίζουν να παίζουν μπάλα. Η ΑΕΚ στα τέσσερα χρόνια έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και έχει χάσει κι άλλο ένα στο τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα. Έχει αλλάξει επίπεδο από την πρώτη μέρα που οι 11 άντρες με τα κιτρινόμαυρα πάτησαν πάλι το χορτάρι πάνω από τα Αγία χώματα…Στα 19 χρόνια εξορίας είχε κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Σε 4 χρόνια δύο. Έχει κερδίσει πρωτάθλημα με δύο διαφορετικούς ιδιοκτήτες και δύο διαφορετικούς προπονητές. Με το γήπεδο σχεδόν πάντα γεμάτο. Με το δέσιμο κόσμου και ομάδας να είναι πρωτοφανές όλες τις στιγμές.Τις καλές αλλά και τις δύσκολες. Άλλαξε η ζωή της ΑΕΚ αλλά και των οπαδών της. Ένα βράδυ σαν κι αυτό. Που η ΑΕΚ πήρε ζωή για άλλα 100 χρόνια. Στο Σπίτι της. Στο ΝΑΟ της. Φυσικά δεν νικάει πάντα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και έτσι πρέπει να είναι πάντα.Όμως αποδείχτηκε αυτά τα τέσσερα χρόνια αλλά κι από τον πρώτο αγώνα, εκείνο το μαγικό βράδυ με τον Ιωνικό που μόνο οι ποδοσφαιριστές δεν κράταγαν...καπνογόνο, πως η δυναμική της εκτοξεύτηκε. Όλοι όσοι έβαλαν ένα λιθαράκι σε αυτό μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι. Και σίγουροι για το μέλλον της αγαπημένης τους ομάδας. Στο ΝΑΟ της…