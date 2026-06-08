Τόνια Σωτηροπούλου: Δέχτηκα προσωπική επίθεση, πέρασε μία κοπέλα που δεν την ήξερα και με έβρισε πολύ αισχρά
Τόνια Σωτηροπούλου: Δέχτηκα προσωπική επίθεση, πέρασε μία κοπέλα που δεν την ήξερα και με έβρισε πολύ αισχρά
Μπορεί να είχε συμβεί κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω, ανέφερε η ηθοποιός για το περιστατικό
Τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε από άγνωστη γυναίκα περιέγραψε η Τόνια Σωτηροπούλου, αναφέροντας ότι της είχε μιλήσει με αισχρό τρόπο.
Η ηθοποιός μοιράστηκε την εμπειρία της από ένα περιστατικό κατά το οποίο μια γυναίκα την εξύβρισε χωρίς προφανή λόγο. Η Τόνια Σωτηροπούλου εξήγησε ότι επέλεξε να μην αντιδράσει επιθετικά και προσπάθησε να δώσει μια ερμηνεία στη συμπεριφορά της, λέγοντας ότι ίσως το συγκεκριμένο πρόσωπο περνούσε μια δύσκολη φάση ή εξέφραζε δικά του προσωπικά προβλήματα και συναισθήματα. Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιος λόγος που η ίδια αγνοούσε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vidcast στο Rosa, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Happy Day, η ηθοποιός είπε: «Δέχτηκα μία προσωπική επίθεση, που πέρασε μία κοπέλα, δεν την ήξερα, και με έβρισε κάπως με πολύ αισχρά λόγια και αυτό έγινε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Που μπορεί κάπως να μην ήταν εκείνη την περίοδο ίσως πολύ καλά, κάπως κάτι προσωπικό μας μπορεί να το βγάζουμε σε κάποιον άλλον γιατί είναι ο καθρέφτης μας. Ή να είχε συμβεί κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός μοιράστηκε την εμπειρία της από ένα περιστατικό κατά το οποίο μια γυναίκα την εξύβρισε χωρίς προφανή λόγο. Η Τόνια Σωτηροπούλου εξήγησε ότι επέλεξε να μην αντιδράσει επιθετικά και προσπάθησε να δώσει μια ερμηνεία στη συμπεριφορά της, λέγοντας ότι ίσως το συγκεκριμένο πρόσωπο περνούσε μια δύσκολη φάση ή εξέφραζε δικά του προσωπικά προβλήματα και συναισθήματα. Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιος λόγος που η ίδια αγνοούσε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vidcast στο Rosa, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Happy Day, η ηθοποιός είπε: «Δέχτηκα μία προσωπική επίθεση, που πέρασε μία κοπέλα, δεν την ήξερα, και με έβρισε κάπως με πολύ αισχρά λόγια και αυτό έγινε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Που μπορεί κάπως να μην ήταν εκείνη την περίοδο ίσως πολύ καλά, κάπως κάτι προσωπικό μας μπορεί να το βγάζουμε σε κάποιον άλλον γιατί είναι ο καθρέφτης μας. Ή να είχε συμβεί κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω».
Δείτε το βίντεο
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