Ομπράντοβιτς: «Μοιράσαμε τον χρόνο γιατί έχουμε ματς και την Παρασκευή, ανταποκρίθηκαν όλοι»
Ομπράντοβιτς: «Μοιράσαμε τον χρόνο γιατί έχουμε ματς και την Παρασκευή, ανταποκρίθηκαν όλοι»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα επί της Βιλερμπάν με 102-79 για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και έκανε το 2χ2 στην έδρα του.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του αγώνα στην flash interview τόνισε τη σημασία της μοιρασιάς του χρόνου συμμετοχής των παικτών, με ορίζοντα το ματς της Παρασκευής με τη Μακάμπι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:
«Μοιράσαμε τον χρόνο γιατί υπάρχει το ματς εναντίον της Μακάμπι στην Παρασκευή. Αλλά τα παιδιά παλέψανε, ήταν συγκεντρωμένοι.
Κανένας δεν έπαιξε πάνω από 20 λεπτά. Κάναμε κάποια λάθη, κάποια φάουλ σε σουτ τριών πόντων, αλλά γενικά παίξαμε καλά.
Ξοδέυουμε ώρες στο γυμναστήριο, κάνουμε ώρες προπόνησης, είναι πολύ καλό και για τους αθλητές, αλλά και για εμάς σαν ομάδα που δουλεύουμε έτσι».
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του αγώνα στην flash interview τόνισε τη σημασία της μοιρασιάς του χρόνου συμμετοχής των παικτών, με ορίζοντα το ματς της Παρασκευής με τη Μακάμπι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:
«Μοιράσαμε τον χρόνο γιατί υπάρχει το ματς εναντίον της Μακάμπι στην Παρασκευή. Αλλά τα παιδιά παλέψανε, ήταν συγκεντρωμένοι.
Κανένας δεν έπαιξε πάνω από 20 λεπτά. Κάναμε κάποια λάθη, κάποια φάουλ σε σουτ τριών πόντων, αλλά γενικά παίξαμε καλά.
Ξοδέυουμε ώρες στο γυμναστήριο, κάνουμε ώρες προπόνησης, είναι πολύ καλό και για τους αθλητές, αλλά και για εμάς σαν ομάδα που δουλεύουμε έτσι».
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