Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι
Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι
Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον Μιχάλη Τουρατζίδη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
Για την ημέρα του γάμου της μίλησε η Ιουλία Καλλιμάνη, δηλώνοντας πως την περίμενε όπως κάθε ερωτευμένος άνθρωπος.
Η τραγουδίστρια, η οποία ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Μιχάλη Τουρατζίδη έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, μίλησε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο «Πρωινό».
«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα δικά σας. Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι», είπε χαρακτηριστικά για το ευχάριστο γεγονός.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στους μικρούς θαυμαστές της που κατά καιρούς ανεβαίνουν μαζί της στη σκηνή: «Με συγκινεί λίγο παραπάνω και αυτό το "μαμά Ιουλία" που λένε συνεχώς. Λατρεύω τα παιδιά και είναι άγγελοι και σου μεταφέρουν όλη τους τη θετική ενέργεια. Είναι πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να ανέβει ένα παιδάκι πάνω, γιατί είναι γεμάτα αγάπη», εξομολογήθηκε.
Η Ιουλία Καλλιμάνη, στο τέλος, μίλησε και για τη συναυλία που αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του: «Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτή την απώλεια. Ήταν αιφνίδιος ο θάνατος του Γιώργου. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη μέσα από τη μουσική του, μέσα από την τρέλα του, τα τραγούδια που άφησε και την όμορφη ψυχή του. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήταν πάντα στο επίκεντρο, 33 χρόνια. Οπότε στενοχωριόμαστε πάρα πολύ όλοι γι' αυτό που συνέβη», ανέφερε.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας και λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι του «Ώρες Μικρές», εξήγησε την απόφασή της να πραγματοποιήσει κανονικά τη συναυλία της, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ορισμένοι καλλιτέχνες είχαν ακυρώσει τις εμφανίσεις τους μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή.
«Θα ήθελα η αποψινή συναυλία να είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από κοντά μας τόσο άδικα και θα ήθελα να πούμε ένα τεράστιο συγγνώμη που βρίσκουμε τη δύναμη να τραγουδάμε σήμερα, αλλά η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έφυγε, να αναπαυτεί η ψυχούλα του, ο Κύριος να του πάρει όλες τις αμαρτίες - γιατί όλοι έχουμε αμαρτίες - να αναπαύσει την ψυχούλα του, να τον κρατάει δίπλα του και "Γιώργο αφιερωμένη αυτή η συναυλία σήμερα για εσένα"», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη κοιτάζοντας ψηλά.
Η τραγουδίστρια, η οποία ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Μιχάλη Τουρατζίδη έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, μίλησε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο «Πρωινό».
«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα δικά σας. Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι», είπε χαρακτηριστικά για το ευχάριστο γεγονός.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στους μικρούς θαυμαστές της που κατά καιρούς ανεβαίνουν μαζί της στη σκηνή: «Με συγκινεί λίγο παραπάνω και αυτό το "μαμά Ιουλία" που λένε συνεχώς. Λατρεύω τα παιδιά και είναι άγγελοι και σου μεταφέρουν όλη τους τη θετική ενέργεια. Είναι πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να ανέβει ένα παιδάκι πάνω, γιατί είναι γεμάτα αγάπη», εξομολογήθηκε.
Η Ιουλία Καλλιμάνη, στο τέλος, μίλησε και για τη συναυλία που αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του: «Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτή την απώλεια. Ήταν αιφνίδιος ο θάνατος του Γιώργου. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη μέσα από τη μουσική του, μέσα από την τρέλα του, τα τραγούδια που άφησε και την όμορφη ψυχή του. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήταν πάντα στο επίκεντρο, 33 χρόνια. Οπότε στενοχωριόμαστε πάρα πολύ όλοι γι' αυτό που συνέβη», ανέφερε.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας και λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι του «Ώρες Μικρές», εξήγησε την απόφασή της να πραγματοποιήσει κανονικά τη συναυλία της, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ορισμένοι καλλιτέχνες είχαν ακυρώσει τις εμφανίσεις τους μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή.
«Θα ήθελα η αποψινή συναυλία να είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από κοντά μας τόσο άδικα και θα ήθελα να πούμε ένα τεράστιο συγγνώμη που βρίσκουμε τη δύναμη να τραγουδάμε σήμερα, αλλά η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έφυγε, να αναπαυτεί η ψυχούλα του, ο Κύριος να του πάρει όλες τις αμαρτίες - γιατί όλοι έχουμε αμαρτίες - να αναπαύσει την ψυχούλα του, να τον κρατάει δίπλα του και "Γιώργο αφιερωμένη αυτή η συναυλία σήμερα για εσένα"», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη κοιτάζοντας ψηλά.
@evastamataki_ #@iouliakallimani_OFFICIAL #iouliakallmani #giorgosmazonakis🕊️ ♬ sunet original - Teatru și Film
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