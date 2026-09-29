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Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Τα τελευταία χρόνια παχαίνω, είμαι αναγκασμένη να προσέχω τη διατροφή μου
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Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους Διατροφή

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Τα τελευταία χρόνια παχαίνω, είμαι αναγκασμένη να προσέχω τη διατροφή μου

Θα ήθελα να μην προσέχω για να είμαι ειλικρινής, σχολίασε η ηθοποιός

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Τα τελευταία χρόνια παχαίνω, είμαι αναγκασμένη να προσέχω τη διατροφή μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Στις αλλαγές στο βάρος της και τη διατροφή που ακολουθεί αναφέρθηκε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, δηλώνοντας πως τα τελευταία χρόνια παχαίνει πιο εύκολα και έτσι «είναι αναγκασμένη» όπως είπε, να προσέχει περισσότερο τι τρώει.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου για την καθημερινότητά της και τη σχέση της με το φαγητό, σχολιάζοντας πως τα τελευταία χρόνια έχει χρειαστεί να είναι πιο προσεκτική με τη διατροφή της.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους πρόσθεσε πως, παρότι θα προτιμούσε να μην περιορίζει όσα τρώει, αποφεύγει συγκεκριμένους διατροφικούς πειρασμούς: «Προσέχω τη διατροφή μου, θα ήθελα να μην την προσέχω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι αναγκασμένη να την προσέχω. Μου αρέσουν τα burger και τα παγωτά, αλλά δεν τα τρώω ποτέ. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν θέλω να παχαίνω, δεν μου αρέσει για εμένα και γι’ αυτό δεν τα τρώω. Από εκεί και πέρα μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ

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