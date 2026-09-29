Με παγωτό αντί για τσιγάρα: Η ανατριχιαστική χορογραφία από το βίντεο κλιπ του Ρομέν Γαβρά παρουσιάστηκε ζωντανά στα βραβεία του MTV
Με παγωτό αντί για τσιγάρα: Η ανατριχιαστική χορογραφία από το βίντεο κλιπ του Ρομέν Γαβρά παρουσιάστηκε ζωντανά στα βραβεία του MTV
Μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές των βραβείων VMA ήταν η αναπαράσταση της χορογραφίας του τραγουδιού «Storm», για το οποίο είχε δημιουργήσει μια ταινία μικρού μήκους ο Ελληνας σκηνοθέτης
Τον περασμένο Μάιο είχε δημιουργηθεί μια μοναδική ταινία μικρού μήκους που επιμελήθηκε ο Ελληνας σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς για να συνοδεύσει την κυκλοφορία του τραγουδιού «Storm» των GENER8ION με τον Yung Lean.
Το βίντεο είχε δημιουργήσει πάταγο στα social media με εκατομμύρια κόσμου να βγάζουν το καπέλο στους δημιουργούς. Το βίντεο διαδραματιζόταν σε ένα θλιβερό βρετανικό σχολείο με παιδιά που έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές, έντονο bullying, ναρκωτικά σε άδειες αίθουσες και κάμποσο ξύλο. Το κομμάτι του βίντεο που ξεχωρίζει είναι αυτό που ο Yung Lean καπνίζει, χωρίς σακάκι, μέσα σε μια «θάλασσα» από συμμαθητές του σε ένα σκηνικό που θυμίζει ομαδική φωτογραφία.
Η εντυπωσιακή χορογραφία παρουσιάστηκε τώρα στα βραβεία του MTV και ήταν ένα από τα πιο αστραφτερά highlights της βραδιάς παρότι το βίντεο κλιπ δεν απέσπασε κάποιο βραβείο. Η μοναδική διαφορά της παρουσίασης ήταν πως το τσιγάρο του πρωταγωνιστή αντικαταστάθηκε με ένα εντυπωσιακό παγωτό προφανώς για τους κανόνες της ζωντανής μετάδοσης.
Το βίντεο κλιπ διάρκειας επτά λεπτών και κάτι στο YouTube, είχε πάνω από 4,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε οκτώ ημέρες, ενώ μερικούς μήνες αργότερα έχει φτάσει τα 27 εκατομμύρια.
Ανεξάρτητα από τις «επιδόσεις» του βίντεο στο YouTube, από πολλά μέσα -όπως το βρετανικό esquire- χαρακτηρίστηκε ως το βίντεο κλιπ της χρονιάς και δεδομένα ως ένα βίντεο κλιπ που έχει πολλά να πει καλλιτεχνικά. Τόσο από άποψη σκηνοθεσίας, όσο και από πλευράς χορογραφιών. «Δώστε τους ό,τι βραβείο υπάρχει» είναι το κορυφαίο σχόλιο κάτω από το βίντεο στο YouTube.
Το βίντεο είχε δημιουργήσει πάταγο στα social media με εκατομμύρια κόσμου να βγάζουν το καπέλο στους δημιουργούς. Το βίντεο διαδραματιζόταν σε ένα θλιβερό βρετανικό σχολείο με παιδιά που έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές, έντονο bullying, ναρκωτικά σε άδειες αίθουσες και κάμποσο ξύλο. Το κομμάτι του βίντεο που ξεχωρίζει είναι αυτό που ο Yung Lean καπνίζει, χωρίς σακάκι, μέσα σε μια «θάλασσα» από συμμαθητές του σε ένα σκηνικό που θυμίζει ομαδική φωτογραφία.
Η εντυπωσιακή χορογραφία παρουσιάστηκε τώρα στα βραβεία του MTV και ήταν ένα από τα πιο αστραφτερά highlights της βραδιάς παρότι το βίντεο κλιπ δεν απέσπασε κάποιο βραβείο. Η μοναδική διαφορά της παρουσίασης ήταν πως το τσιγάρο του πρωταγωνιστή αντικαταστάθηκε με ένα εντυπωσιακό παγωτό προφανώς για τους κανόνες της ζωντανής μετάδοσης.
Το βίντεο κλιπ διάρκειας επτά λεπτών και κάτι στο YouTube, είχε πάνω από 4,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε οκτώ ημέρες, ενώ μερικούς μήνες αργότερα έχει φτάσει τα 27 εκατομμύρια.
Ανεξάρτητα από τις «επιδόσεις» του βίντεο στο YouTube, από πολλά μέσα -όπως το βρετανικό esquire- χαρακτηρίστηκε ως το βίντεο κλιπ της χρονιάς και δεδομένα ως ένα βίντεο κλιπ που έχει πολλά να πει καλλιτεχνικά. Τόσο από άποψη σκηνοθεσίας, όσο και από πλευράς χορογραφιών. «Δώστε τους ό,τι βραβείο υπάρχει» είναι το κορυφαίο σχόλιο κάτω από το βίντεο στο YouTube.
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