Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαρούσι
Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαρούσι
Μετά το περιστατικό, ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς
Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου με αποτέλεσμα ένας 14χρονος να καταλήξει τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 12.00. Οι δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών, ήρθαν στα χέρια για άγνωστο λόγο και, κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 15χρονος χτύπησε με μπουνιά τον 14χρονο στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.
Ο 15χρονος συνελήφθη για σωματική βλάβη και απειλή ενώ, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 12.00. Οι δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών, ήρθαν στα χέρια για άγνωστο λόγο και, κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 15χρονος χτύπησε με μπουνιά τον 14χρονο στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.
Ο 15χρονος συνελήφθη για σωματική βλάβη και απειλή ενώ, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη.
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