ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από τροχαίο φορτηγού με μοτοσικλέτα

Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαρούσι
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρούσι Ανήλικοι Μαθητές Σχολείο

Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαρούσι

Μετά το περιστατικό, ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς

Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαρούσι
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου με αποτέλεσμα ένας 14χρονος να καταλήξει τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 12.00. Οι δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών, ήρθαν στα χέρια για άγνωστο λόγο και, κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 15χρονος χτύπησε με μπουνιά τον 14χρονο στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Ο 15χρονος συνελήφθη για σωματική βλάβη και απειλή ενώ, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης