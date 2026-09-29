Γιάννης Μπέζος: Φέτος κάνω την τελευταία μου σειρά πολλών επεισοδίων, κουράστηκα, δεν με γοητεύει πια
Γιάννης Μπέζος: Φέτος κάνω την τελευταία μου σειρά πολλών επεισοδίων, κουράστηκα, δεν με γοητεύει πια
Ένιωσα ότι πρέπει να αποφορτιστώ, να ηρεμήσω, δεν είμαι πια 30 ετών, δήλωσε ο ηθοποιός
Στην απόφασή του να σταματήσει τις σειρές πολλών επεισοδίων αναφέρθηκε ο Γιάννης Μπέζος, δηλώνοντας πως η φετινή θα είναι η τελευταία του, καθώς έχει κουραστεί και πλέον δεν τον γοητεύουν τόσο οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικά σίριαλ.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, όπου μίλησε για τους «Σούπερ Ήρωες» που πρωταγωνιστεί, αλλά και για το πρώτο καλοκαίρι που πέρασε χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Ο Γιάννης Μπέζος ξεκαθάρισε αρχικά, ότι η συγκεκριμένη σειρά θα είναι η τελευταία πολλών επεισοδίων στην οποία συμμετέχει, εξηγώντας πως στο εξής θα προτιμήσει μικρότερες συμμετοχές σε ενδιαφέροντα πρότζεκτ: «Οι “Σούπερ Ήρωες” συνεχίζονται. Είναι η τελευταία σειρά που κάνω κάνω αυτή. Εννοώ μεγάλη σειρά με τέτοιες απαιτήσεις. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψουν, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ μικρά και ενδιαφέροντα. Σειρά πολλών επεισοδίων, είναι η τελευταία μου. Κουράστηκα. Δεν με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά αυτή. Δεν μου προσφέρει μέσα μου κάτι. Βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Οικονομικά μου προσφέρει, αλλά δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου αυτό».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σειρά που θεωρεί την πιο επιτυχημένη της μέχρι σήμερα πορείας του: «Η πιο επιτυχημένη μου σειρά μου ήταν μια που έκανα το 2011 και λεγόταν “Κλινική περίπτωση” και ήταν ένα κόνσεπτ του BBC, κάναμε μόνο 18 επεισόδια. Ήταν μία σειρά με πολύ υψηλή τηλεθέαση και πολύ καλό αποτέλεσμα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για το φετινό καλοκαίρι, το οποίο ήταν το πρώτο εδώ και πολλά χρόνια που πέρασε χωρίς γυρίσματα ή παραστάσεις: «Το φετινό καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα επαγγελματικά. Ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις ολόκληρους μήνες και δεν έκανα τίποτα. Είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου, και εννοώ ούτε γυρίσματα, ούτε παραστάσεις. Η δουλειά η δική μας, αν θες να βγεις στη σύνταξη, δεν κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια, κι εκεί υπάρχει ένα μέτρο, δεν πρέπει να ξεπερνάμε ποτέ το μέτρο σε όλα τα πράγματα».
Έπειτα, ο Γιάννης Μπέζος σχολίασε, ότι η ανάγκη για αποφόρτιση προέκυψε και από το γεγονός ότι πλέον το σώμα του χρειάζεται διαφορετική διαχείριση: «Χτύπησαν εσωτερικές καμπάνες, ότι πρέπει πια να αποφορτιστώ, να ηρεμήσω. Δεν είμαι πια 30 ετών. Το σώμα πια αρχίζει και θέλει μια διαχείριση. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ νέος και ότι το μέλλον είναι μπροστά μου».
Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να παρεξηγηθούν όσα λέει: «Μακάρι κάποιος να με έχει παρεξηγήσει από τα λεγόμενά μου. Δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι κάτι είναι ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει αντίκρισμα ή όχι. Απλώς πολλές φορές, και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό, δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την αλήθεια».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, όπου μίλησε για τους «Σούπερ Ήρωες» που πρωταγωνιστεί, αλλά και για το πρώτο καλοκαίρι που πέρασε χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Ο Γιάννης Μπέζος ξεκαθάρισε αρχικά, ότι η συγκεκριμένη σειρά θα είναι η τελευταία πολλών επεισοδίων στην οποία συμμετέχει, εξηγώντας πως στο εξής θα προτιμήσει μικρότερες συμμετοχές σε ενδιαφέροντα πρότζεκτ: «Οι “Σούπερ Ήρωες” συνεχίζονται. Είναι η τελευταία σειρά που κάνω κάνω αυτή. Εννοώ μεγάλη σειρά με τέτοιες απαιτήσεις. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψουν, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ μικρά και ενδιαφέροντα. Σειρά πολλών επεισοδίων, είναι η τελευταία μου. Κουράστηκα. Δεν με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά αυτή. Δεν μου προσφέρει μέσα μου κάτι. Βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Οικονομικά μου προσφέρει, αλλά δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου αυτό».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σειρά που θεωρεί την πιο επιτυχημένη της μέχρι σήμερα πορείας του: «Η πιο επιτυχημένη μου σειρά μου ήταν μια που έκανα το 2011 και λεγόταν “Κλινική περίπτωση” και ήταν ένα κόνσεπτ του BBC, κάναμε μόνο 18 επεισόδια. Ήταν μία σειρά με πολύ υψηλή τηλεθέαση και πολύ καλό αποτέλεσμα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για το φετινό καλοκαίρι, το οποίο ήταν το πρώτο εδώ και πολλά χρόνια που πέρασε χωρίς γυρίσματα ή παραστάσεις: «Το φετινό καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα επαγγελματικά. Ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις ολόκληρους μήνες και δεν έκανα τίποτα. Είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου, και εννοώ ούτε γυρίσματα, ούτε παραστάσεις. Η δουλειά η δική μας, αν θες να βγεις στη σύνταξη, δεν κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια, κι εκεί υπάρχει ένα μέτρο, δεν πρέπει να ξεπερνάμε ποτέ το μέτρο σε όλα τα πράγματα».
Έπειτα, ο Γιάννης Μπέζος σχολίασε, ότι η ανάγκη για αποφόρτιση προέκυψε και από το γεγονός ότι πλέον το σώμα του χρειάζεται διαφορετική διαχείριση: «Χτύπησαν εσωτερικές καμπάνες, ότι πρέπει πια να αποφορτιστώ, να ηρεμήσω. Δεν είμαι πια 30 ετών. Το σώμα πια αρχίζει και θέλει μια διαχείριση. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ νέος και ότι το μέλλον είναι μπροστά μου».
Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να παρεξηγηθούν όσα λέει: «Μακάρι κάποιος να με έχει παρεξηγήσει από τα λεγόμενά μου. Δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι κάτι είναι ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει αντίκρισμα ή όχι. Απλώς πολλές φορές, και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό, δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την αλήθεια».
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