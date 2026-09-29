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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για 62χρονο που έπεσε από ταράτσα επαγγελματικού χώρου στον Ασπρόπυργο
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για 62χρονο που έπεσε από ταράτσα επαγγελματικού χώρου στον Ασπρόπυργο
Στο σημείο μετέβησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την 1η ΕΜΑΚ
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε 62χρονο αλλοδαπό, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση από ταράτσα επαγγελματικού χώρου στον Ασπρόπυργο, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσβαση στο σημείο όπου βρισκόταν ο τραυματίας ήταν δύσκολη, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική.
Στο σημείο μετέβησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την 1η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 62χρονο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσβαση στο σημείο όπου βρισκόταν ο τραυματίας ήταν δύσκολη, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική.
Στο σημείο μετέβησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την 1η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 62χρονο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι.
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