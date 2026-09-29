Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά
Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά
Η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ μίλησε για τη συσκευή βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού
Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο σχολίασε η Ματίνα Παγώνη στο MEGA. Η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές «απαγορευμένη».
«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού "χτύπησε κόκκινο" στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο» είπε η κυρία Παγώνη.
Κληθείσα να σχολιάσει αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, ύστερα κι από τον σάλο που ξέσπασε με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κόστισε τη ζωή στον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκαθάρισε ότι «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».
Για το γεγονός ότι δεν είναι δηλωμένο, η κυρία Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».
Υπενθυμίζεται ότι την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο Medwatch με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καρυστιανού, έδωσε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Μέσα στα ευρήματα του medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.
Όπως εξήγησε «η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά» διευκρινίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».
«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης καθώς «μετά τα γεγονότα (σ.σ. με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη) έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή».
«Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Μαρία Καρυστιανού.
Η Μαρία Καρυστιανού λειτουργεί νόμιμα και πότε δεν έκανε οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο υποστήριξε μιλώντας στο OPEN η Μαρία Γρατσία χωρίς ωστόσο να απαντήσει ξεκάθαρα στη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη.
Η κυρία Γρατσία, δεν αρνήθηκε τον έλεγχο τον οποίο χαρακτήρισε «καλοδεχούμενο», αλλά γενίκευσε λέγοντας πως «θα πρέπει να αφορά σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, όπου όπως έχουμε πει επανειλημμένα υπάρχουν μηνύσεις για κακουργήματα, οι οποίες δεν ερευνώνται και εξ αυτού του λόγου δεν διώκονται οι πολιτικοί και δεν τιμωρούνται».
Αναφορικά με το αν υπάρχει τελικά το συγκεκριμένο μηχάνημα στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας κι αν η κυρία Καρυστιανού διαθέτει τη σχετική άδεια, η κυρία Γρατσία δεν απάντησε με σαφήνεια, αρκούμενη να υποστηρίξει πως η κυρία Καρυστιανού «ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ανακύψει κανένα πρόβλημα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, δεν έχει ενεργήσει οτιδήποτε το οποίο είναι παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της, άρα δεν υπάρχει κανέναν ζήτημα από τη δική μας πλευρά».
«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού "χτύπησε κόκκινο" στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο» είπε η κυρία Παγώνη.
Κληθείσα να σχολιάσει αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, ύστερα κι από τον σάλο που ξέσπασε με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κόστισε τη ζωή στον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκαθάρισε ότι «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».
Για το γεγονός ότι δεν είναι δηλωμένο, η κυρία Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».
Υπενθυμίζεται ότι την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο Medwatch με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καρυστιανού, έδωσε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Μέσα στα ευρήματα του medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.
Όπως εξήγησε «η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά» διευκρινίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».
«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης καθώς «μετά τα γεγονότα (σ.σ. με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη) έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή».
«Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Μαρία Καρυστιανού.
Η Μαρία Καρυστιανού λειτουργεί νόμιμα και πότε δεν έκανε οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο υποστήριξε μιλώντας στο OPEN η Μαρία Γρατσία χωρίς ωστόσο να απαντήσει ξεκάθαρα στη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη.
Η κυρία Γρατσία, δεν αρνήθηκε τον έλεγχο τον οποίο χαρακτήρισε «καλοδεχούμενο», αλλά γενίκευσε λέγοντας πως «θα πρέπει να αφορά σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, όπου όπως έχουμε πει επανειλημμένα υπάρχουν μηνύσεις για κακουργήματα, οι οποίες δεν ερευνώνται και εξ αυτού του λόγου δεν διώκονται οι πολιτικοί και δεν τιμωρούνται».
Αναφορικά με το αν υπάρχει τελικά το συγκεκριμένο μηχάνημα στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας κι αν η κυρία Καρυστιανού διαθέτει τη σχετική άδεια, η κυρία Γρατσία δεν απάντησε με σαφήνεια, αρκούμενη να υποστηρίξει πως η κυρία Καρυστιανού «ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ανακύψει κανένα πρόβλημα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, δεν έχει ενεργήσει οτιδήποτε το οποίο είναι παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της, άρα δεν υπάρχει κανέναν ζήτημα από τη δική μας πλευρά».
Με τη σειρά της η Μαρία Καρυστιανού εξέδωσε δελτίο Τύπου απατώντας στον κ. Γεωργιάδη, χωρίς ωστόσο να δίνει σαφείς απαντήσεις. «Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη. Και πρώτα από όλους για τα μέλη της Κυβέρνησής σας, που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση Καρυστιανού:
«Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης:
Για τον οποίο όλοι θυμόμαστε την αρχειοθέτηση της σε βάρος του δικογραφίας επί Novartis παρά τα αδιευκρίνιστα σε ατομικούς και οικογενειακούς λογαριασμούς, αλλά και σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του!
Ο οποίος πέρα από βιβλιοπώλης εκθείαζε και πουλούσε νανογιλέκα για θεραπείες σε πόνους και οσφυαλγίες και μάλιστα για 119 ευρώ το κομμάτι!
Ο οποίος δήλωσε θρασύτατα για τα καταγγελθέντα εγκλήματα της Κυβέρνησής του ότι εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι!
Ο οποίος καίτοι Υπουργός Υγείας είχε εγκαινιάσει μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιο Πατούλη, κλινική μακροζωίας, αντιγήρανσης και ευεξίας!
Ο οποίος στις 22.09 στην εκπομπή του MEGA: Χαμογέλα και Πάλι, μιλώντας για ιατρεία είπε:
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ!
Nαι αυτός ο Υπουργός Υγείας που αδίστακτα ρωτάει on air τους δημοσιογράφους αν πήραν κανέναν μπάφο πριν την εκπομπή τους, προσπαθεί να πλήξει τη Μαρία Καρυστιανού, ως Ιατρό, στοχεύοντας να πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία.
«Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης:
Για τον οποίο όλοι θυμόμαστε την αρχειοθέτηση της σε βάρος του δικογραφίας επί Novartis παρά τα αδιευκρίνιστα σε ατομικούς και οικογενειακούς λογαριασμούς, αλλά και σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του!
Ο οποίος πέρα από βιβλιοπώλης εκθείαζε και πουλούσε νανογιλέκα για θεραπείες σε πόνους και οσφυαλγίες και μάλιστα για 119 ευρώ το κομμάτι!
Ο οποίος δήλωσε θρασύτατα για τα καταγγελθέντα εγκλήματα της Κυβέρνησής του ότι εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι!
Ο οποίος καίτοι Υπουργός Υγείας είχε εγκαινιάσει μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιο Πατούλη, κλινική μακροζωίας, αντιγήρανσης και ευεξίας!
Ο οποίος στις 22.09 στην εκπομπή του MEGA: Χαμογέλα και Πάλι, μιλώντας για ιατρεία είπε:
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ!
Nαι αυτός ο Υπουργός Υγείας που αδίστακτα ρωτάει on air τους δημοσιογράφους αν πήραν κανέναν μπάφο πριν την εκπομπή τους, προσπαθεί να πλήξει τη Μαρία Καρυστιανού, ως Ιατρό, στοχεύοντας να πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία.
Αυτή είναι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Όποιον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με πολιτικά επιχειρήματα που σαφώς δεν έχει, καθότι είναι έκθετη από παντού, επιστρατεύει το “σύστημα”, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για να τον εξαφανίσει. Με κάθε τρόπο.
Αναμένουμε τον κ. Γεωργιάδη να μην πετάει τη μπάλα έξω από την εξέδρα και να μας απαντήσει:
1. Αν έχουν κινηθεί ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των δημόσιων ελεγκτικών φορέων που έλεγξαν τέσσερις φορές το ιατρείο των κ.κ. Γάκα και Θεοδωρόπουλου και διαπίστωσαν ουδέν, αφήνοντάς τους ανενόχλητους να το λειτουργούν, αλλά και να το προωθούν στo 1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στα οποία συμμετείχε ο κ. Πατούλης, αλλά και ο τότε Υπουργός Υγείας, κ. Πλεύρης, με τον οποίο μάλιστα και οι δύο γιατροί είχαν συστήσει από κοινού Σωματείο – ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».
2. Σε ποιες εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γεώργιος Πατούλης.
3. Και βέβαια να μας γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρεία, που εντοπίστηκαν από την καθυστερημένη έμπνευσή τους - το Medwatch, και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την Πρόεδρο του Κινήματός μας - Μαρία Καρυστιανού.
Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη.
Και πρώτα από όλους για τα μέλη της Κυβέρνησής σας, που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους».
Όποιον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με πολιτικά επιχειρήματα που σαφώς δεν έχει, καθότι είναι έκθετη από παντού, επιστρατεύει το “σύστημα”, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για να τον εξαφανίσει. Με κάθε τρόπο.
Αναμένουμε τον κ. Γεωργιάδη να μην πετάει τη μπάλα έξω από την εξέδρα και να μας απαντήσει:
1. Αν έχουν κινηθεί ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των δημόσιων ελεγκτικών φορέων που έλεγξαν τέσσερις φορές το ιατρείο των κ.κ. Γάκα και Θεοδωρόπουλου και διαπίστωσαν ουδέν, αφήνοντάς τους ανενόχλητους να το λειτουργούν, αλλά και να το προωθούν στo 1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στα οποία συμμετείχε ο κ. Πατούλης, αλλά και ο τότε Υπουργός Υγείας, κ. Πλεύρης, με τον οποίο μάλιστα και οι δύο γιατροί είχαν συστήσει από κοινού Σωματείο – ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».
2. Σε ποιες εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γεώργιος Πατούλης.
3. Και βέβαια να μας γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρεία, που εντοπίστηκαν από την καθυστερημένη έμπνευσή τους - το Medwatch, και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την Πρόεδρο του Κινήματός μας - Μαρία Καρυστιανού.
Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη.
Και πρώτα από όλους για τα μέλη της Κυβέρνησής σας, που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους».
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