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Εθνική Ελλάδας: Πανέτοιμος ο Κωστούλας για την Ολλανδία
Εθνική Ελλάδας: Πανέτοιμος ο Κωστούλας για την Ολλανδία
Ο Μπάμπης Κωστούλας θα βρίσκεται κανονικά στα πλάνα της Εθνικής Ελλάδας για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ολλανδία
Η Εθνική Ελλάδας έχει ξεκινήσει ιδανικά την πορεία της στη League A του UEFA Nations League, καθώς μετρά δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Στην πρεμιέρα η «γαλανόλευκη» επικράτησε εκτός έδρας της Σερβίας, ενώ στη συνέχεια πέρασε νικηφόρα από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου.
Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45). Στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται κανονικά ο Μπάμπης Κωστούλας, αφού ο διεθνής επιθετικός ξεπέρασε πλήρως το οίδημα που είχε τις προηγούμενες μέρες.
Στην πρεμιέρα η «γαλανόλευκη» επικράτησε εκτός έδρας της Σερβίας, ενώ στη συνέχεια πέρασε νικηφόρα από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου.
Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45). Στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται κανονικά ο Μπάμπης Κωστούλας, αφού ο διεθνής επιθετικός ξεπέρασε πλήρως το οίδημα που είχε τις προηγούμενες μέρες.
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