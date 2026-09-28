Εθνική Ελλάδας: Πανέτοιμος ο Κωστούλας για την Ολλανδία
SPORTS
Μπάμπης Κωστούλας Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Εθνική Ολλανδίας UEFA Nations League

Εθνική Ελλάδας: Πανέτοιμος ο Κωστούλας για την Ολλανδία

Ο Μπάμπης Κωστούλας θα βρίσκεται κανονικά στα πλάνα της Εθνικής Ελλάδας για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ολλανδία

Εθνική Ελλάδας: Πανέτοιμος ο Κωστούλας για την Ολλανδία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εθνική Ελλάδας έχει ξεκινήσει ιδανικά την πορεία της στη League A του UEFA Nations League, καθώς μετρά δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Στην πρεμιέρα  η «γαλανόλευκη» επικράτησε εκτός έδρας της Σερβίας, ενώ στη συνέχεια πέρασε νικηφόρα από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45). Στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται κανονικά ο Μπάμπης Κωστούλας, αφού ο διεθνής επιθετικός ξεπέρασε πλήρως το οίδημα που είχε τις προηγούμενες μέρες.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης