Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας πηγαίνει στις ΗΠΑ και μας κάνει ρεζίλι, υποχείριο της Διαμαντοπούλου και του Βενιζέλου ο Ανδρουλάκης

Σφοδρή κριτική της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη - Τι είπε για Τέμπη, δημοσκοπήσεις και τις 30 νομοθετικές προτάσεις του κόμματός της





Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επέκρινε τόσο για τις δημόσιες εμφανίσεις του όσο και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάζει.







Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό και με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, εκφράζοντας συνολικά τη δυσπιστία της απέναντι στις μετρήσεις.



«Ο Τσίπρας δεν έβγαζε άχνα και τον βγάζουν δημοσκοπικά δεύτερο», σχολίασε, εκτιμώντας ότι θα πέσουν έξω: «Όταν όλοι φανταζόσασταν το 2012 ότι ο δικομματισμός θα πάρει 80% και έλεγα ότι δεν θα πάρει 50%, βγήκα αληθινή. Και το 2015, όταν όλοι έλεγαν πως θα βγει το «Ναι», εγώ έλεγα «Όχι», που «επιθυμούσα να βγει 70% και εκτιμούσα ότι θα βγει με 60%».



Η επίθεση στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ Έντονη ήταν η κριτική της και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την πρόσφατη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δεχθεί «bullying» από Μέσα Ενημέρωσης, επειδή το κόμμα του είχε συμπράξει σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με την Πλεύση Ελευθερίας και χαρακτηριζόταν «ουρά της Κωνσταντοπούλου».



«Οι δημοσιογράφοι του έκαναν μεγάλο bullying πως είναι "ουρά της Κωνσταντοπούλου" και έβαλε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει με επιστολική ψήφο την προηγούμενη εβδομάδα με 91% να γίνει άρση ασυλίας σε εμένα για μηνύσεις αστυνομικών και δικαστών κατ' εντολή Φλωρίδη και Μητσοτάκη για τη δράση μου έναντι του εγκλήματος των Τεμπών. Είναι ντροπή, ο Ανδρουλάκης θέλησε να είναι υποχείριο της Διαμαντοπούλου (που έχει ανοικτή γραμμή με τον Φλωρίδη) και του Βενιζέλου, που θα τον πετάξουν από το τρένο. Λυπάμαι πάρα πολύ από αυτή τη στάση του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει μικρόνοια ότι ο κόσμος θέλει ξανά δίπολο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, θα φάνε τα μούτρα τους».



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«Είτε καλές είναι είτε όχι, δεν μας επηρεάζει. Οι αντίπαλοί μας θέλουν να μας συρρικνώσουν. Αντίπαλός μας είναι το σύστημα».



Για το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε: «Εγώ δεν βάζω τους ανθρώπους σε μαντριά, δεξαμενές. Υπάρχει τεράστια ρευστότητα, απεγκλωβίσαμε τον κόσμο από όλα τα αδιέξοδα. Το σύνθημά μας είναι ''Η Πλεύση είναι η λύση''. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση, αυτό είναι ρεαλισμός. Δεν είναι ρεαλισμός να μην περιμένεις τίποτα και να έχεις όλους τους κηφήνες. Εγώ τους ενοχλώ στη Βουλή».



«Καραμανλής και Μητσοτάκης πρέπει να πάνε φυλακή» Μεγάλο μέρος της τοποθέτησής της αφορούσε και την υπόθεση των Τεμπών, με την κ. Κωνσταντοπούλου να δηλώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει μέχρι τέλους τη δράση της γύρω από την υπόθεση.



Στο στόχαστρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρέθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και να ασκεί έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη στάση του κόμματός του στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της. Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, αναφέρθηκε ακόμη στον Κυριάκο Μητσοτάκη , στην υπόθεση των Τεμπών, στις δημοσκοπήσεις και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που σχεδιάζει να καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας.Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επέκρινε τόσο για τις δημόσιες εμφανίσεις του όσο και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάζει.«Παριστάνει ότι ξέρει αγγλικά, πηγαίνει στις ΗΠΑ και μας κάνει ρεζίλι, έχει υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει πολλαπλασιασμό και έκανε διαίρεση. Ο κόσμος τα έχει σιχαθεί, ούτε Τσίπρες ούτε Μητσοτάκηδες θα έχουν τύχη», είπε χαρακτηριστικά.Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό και με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, εκφράζοντας συνολικά τη δυσπιστία της απέναντι στις μετρήσεις.«Ο Τσίπρας δεν έβγαζε άχνα και τον βγάζουν δημοσκοπικά δεύτερο», σχολίασε, εκτιμώντας ότι θα πέσουν έξω: «Όταν όλοι φανταζόσασταν το 2012 ότι ο δικομματισμός θα πάρει 80% και έλεγα ότι δεν θα πάρει 50%, βγήκα αληθινή. Και το 2015, όταν όλοι έλεγαν πως θα βγει το «Ναι», εγώ έλεγα «Όχι», που «επιθυμούσα να βγει 70% και εκτιμούσα ότι θα βγει με 60%».Έντονη ήταν η κριτική της και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την πρόσφατη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της.Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δεχθεί «bullying» από Μέσα Ενημέρωσης, επειδή το κόμμα του είχε συμπράξει σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με την Πλεύση Ελευθερίας και χαρακτηριζόταν «ουρά της Κωνσταντοπούλου».«Οι δημοσιογράφοι του έκαναν μεγάλο bullying πως είναι "ουρά της Κωνσταντοπούλου" και έβαλε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει με επιστολική ψήφο την προηγούμενη εβδομάδα με 91% να γίνει άρση ασυλίας σε εμένα για μηνύσεις αστυνομικών και δικαστών κατ' εντολή Φλωρίδη και Μητσοτάκη για τη δράση μου έναντι του εγκλήματος των Τεμπών. Είναι ντροπή, ο Ανδρουλάκης θέλησε να είναι υποχείριο της Διαμαντοπούλου (που έχει ανοικτή γραμμή με τον Φλωρίδη) και του Βενιζέλου, που θα τον πετάξουν από το τρένο. Λυπάμαι πάρα πολύ από αυτή τη στάση του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει μικρόνοια ότι ο κόσμος θέλει ξανά δίπολο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, θα φάνε τα μούτρα τους».Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι το κόμμα της δεν επηρεάζεται από τις δημοσκοπήσεις, ακόμη και όταν τα αποτελέσματά τους είναι θετικά για την ίδια. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε μέτρηση της Metron Analysis, λέγοντας ότι την ανέδειξε δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγό.«Είτε καλές είναι είτε όχι, δεν μας επηρεάζει. Οι αντίπαλοί μας θέλουν να μας συρρικνώσουν. Αντίπαλός μας είναι το σύστημα».Για το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε: «Εγώ δεν βάζω τους ανθρώπους σε μαντριά, δεξαμενές. Υπάρχει τεράστια ρευστότητα, απεγκλωβίσαμε τον κόσμο από όλα τα αδιέξοδα. Το σύνθημά μας είναι ''Η Πλεύση είναι η λύση''. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση, αυτό είναι ρεαλισμός. Δεν είναι ρεαλισμός να μην περιμένεις τίποτα και να έχεις όλους τους κηφήνες. Εγώ τους ενοχλώ στη Βουλή».Μεγάλο μέρος της τοποθέτησής της αφορούσε και την υπόθεση των Τεμπών, με την κ. Κωνσταντοπούλου να δηλώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει μέχρι τέλους τη δράση της γύρω από την υπόθεση.

Για την Καρυστιανού, τη δημοσκοπική εικόνα και το εάν η ίδια έκανε ζημιά στην υπόθεση των Τεμπών, απάντησε:



«Εγώ δεν αλλάζω καπέλα, δεν λέω άλλα στη Βουλή και άλλα στο δικαστήριο, αν το κάνεις, απλώς υποδύεσαι συγκεκριμένους ρόλους. Από κάθε μετερίζι, σκοπός μου είναι να φέρω την υπόθεση εις πέρας, να πάνε όλοι όσοι σκότωσαν 57 παιδιά και άφησαν παιδιά με σοβαρούς τραυματισμούς στη φυλακή. Ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρέπει να πάνε φυλακή. Το ότι είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης με έχει βάλει στο στόχαστρο».



Αναφέρθηκε επίσης στη δικογραφία σε βάρος της και στο αίτημα για άρση της ασυλίας της, ενώ υποστήριξε: «Θα υπάρξει δικογραφία και για τον Μητσοτάκη, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Οι υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπών, Τεμπών είναι υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης».



Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι το ζήτημα αφορά, κατά την άποψή της, την απόφαση των πολιτών για «κάθαρση και δικαιοσύνη», ενώ έκανε λόγο για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. «Υπάρχει μια μαφία, που είναι ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης», σημείωσε, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρξει και «Ειδικό Δικαστήριο» για τον πρωθυπουργό.



«Οι πολίτες θεωρώ ότι θα επιλέξουν τέτοιες δυνάμεις που θέλουν την κάθαρση μέχρι τέλους. Γι' αυτό είμαι στο στόχαστρο, γιατί ξέρουν ότι αποτελώ κίνδυνο», πρόσθεσε.



Για το εάν η πρωθυπουργία αποτελεί προσωπικό της στόχο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Φυσικά είναι στόχος μου, αλλά ο στόχος μου δεν είναι για την καρέκλα, είναι για να κάνουμε όλα αυτά που δεν έχουν γίνει. Έχω αποδείξει ότι είμαι στον δρόμο και στον αγώνα ακατάπαυστα, δεν συνέδεσα την παρουσία και τον αγώνα μου με καμιά καρέκλα, γι' αυτό άφησα την τρίτη καρέκλα, την προεδρία της Βουλής, όταν άλλοι κοροΐδευαν τον κόσμο. Πορεύθηκα χωρίς ποτέ να πουλήσω τις ιδέες μου, η Πλεύση Ελευθερίας μπήκε παλικαρίσια στη Βουλή, τους χαλάμε τη σούπα, τους δείχνουμε πώς είναι η αντιπολίτευση έναντι της σικέ αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αυτό έχει κινητοποιήσει και τους νέους. Είμαστε πρώτοι στη νέα γενιά, όσο πάνε οι νεότερες γενιές, τόσο ενισχύεται αυτό».



Για το πολιτικό σκηνικό μετά τις επόμενες εκλογές, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «θα δούμε ανατρεπτικό σκηνικό, διάλυση του συστήματος, θα δουλέψουμε για τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις, που αμφισβητώ, έχουν στόχο να απογοητεύσουν τον κόσμο».



Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο ΚΚΕ, λέγοντας: «Είναι 52 χρόνια στη Βουλή, ό,τι έχει να πει και να κάνει, το έχουμε δει. Σέβομαι πάρα πολύ τον κόσμο του ΚΚΕ, αλλά είναι θέμα μηχανισμών, γραφειοκρατιών. Πολιτική σημαίνει μάχη, υπεράσπιση και αυτού που δεν είναι δικός μου και προτάσεις. Καταθέτουμε από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 30 νομοσχέδια».



Μεταξύ των προτάσεων που ανέφερε είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, η επανάκτηση χρημάτων που έχουν δοθεί στις τράπεζες, η θεσμοθέτηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς κακουργήματος με σύστημα καταγραφής και η χορήγηση 1.000 ευρώ τον μήνα ως εισόδημα μητρότητας σε κάθε γυναίκα που αποκτά παιδί, μέχρι την ενηλικίωσή του.



Ερωτηθείσα πώς θα χρηματοδοτηθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις, απάντησε: «Αυτοί που τα βρίσκουν πολλά και είναι ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι πετάνε τα πολλαπλάσια σε απευθείας αναθέσεις, μυστικά κονδύλια, αποπληρωμή του χρέους. Πρέπει να αναδιαρθρώσουμε τον Προϋπολογισμό μας».



Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο «Φεστιβάλ Ελευθερίας», που διοργανώνεται για τα δέκα χρόνια από την ίδρυση της Πλεύσης Ελευθερίας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Οι θεματικές του είναι «Νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη», ενώ στην εκδήλωση θα τραγουδήσει η Τζόρτζια Κεφαλά.



«Είμαι φοβερά συναυλιακός τύπος», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι «οι συναυλίες είναι πολύ σημαντικές για παιδιά και εφήβους, για να διαμορφώσουν την οπτική τους».

29.09.2026, 13:35