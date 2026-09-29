Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη, «κλείστε το μήπως γλιτώσει κανένας» έλεγαν συγγενείς ασθενών

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής που σήμερα σφραγίζεται έχει στην ιδιοκτησία του κλινικές και στην Αθήνα, καθώς και σε άλλες πόλεις





Η εν λόγω κλινική που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της ανατολικής



ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.



Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν



«Γιατρός συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος»





Σύμφωνα μάλιστα με τους ελεγκτές «δείγμα



Δεν διέθετε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελέα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.



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Στην εισαγγελία τα συμπεράσματα Η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.



Αλυσίδα ιδιωτικών κλινικών Ο ιδιοκτήτης της κλινικής που σήμερα σφραγίζεται έχει στην ιδιοκτησία του κι άλλες κλινικές τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες πόλεις, όπως στη Λάρισα, την Αθήνα κ.ά. καθώς τα προηγούμενα χρόνια, ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές ακόμα και μέσα από διαδικασίες πλειστηριασμού.



Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Γιουτίκας υπέγραψε το κλείσιμο μιας άλλης κλινικής ιδιοκτησίας του, η οποία σύμφωνα με τον ιστότοπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας λειτουργούσε διάφορα ιατρεία και συγκεκριμένα δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό, με μονάδα τεχνητού νεφρού.



«Σφραγίζεται» σήμερα η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια μετά την σχετική απόφαση που υπέγραψε χτες (28/9) ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας και την οποία θα επιδώσει σήμερα δικαστικός επιμελητής.Η εν λόγω κλινική που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της ανατολικής Θεσσαλονίκης ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από καταγγελία, όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στονγια την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό , πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της «στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα».«Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο “ογκολογικό τμήμα” της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής. Ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους», αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.Σύμφωνα μάλιστα με τους ελεγκτές «δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής».Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελέα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.Ταυτόχρονα δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. ακτινοδιαγνώστης, κοκ) ενώ δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.Η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στονγια αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον(ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.Ο ιδιοκτήτης της κλινικής που σήμερα σφραγίζεται έχει στην ιδιοκτησία του κι άλλες κλινικές τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες πόλεις, όπως στη Λάρισα, την Αθήνα κ.ά. καθώς τα προηγούμενα χρόνια, ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές ακόμα και μέσα από διαδικασίες πλειστηριασμού.Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Γιουτίκας υπέγραψε το κλείσιμο μιας άλλης κλινικής ιδιοκτησίας του, η οποία σύμφωνα με τον ιστότοπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας λειτουργούσε διάφορα ιατρεία και συγκεκριμένα δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό, με μονάδα τεχνητού νεφρού.

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας» Αξιοσημείωτες είναι οι κριτικές και οι αξιολογήσεις που έχει δεχθεί η κλινική που σήμερα σφραγίζεται στα αποτελέσματα μηχανής αναζήτησης.



Μια κυρία πριν από τρεις μήνες έγραψε ότι απαγορευόταν να επισκεφτεί κάθε μέρα τον συγγενή της ο οποίος ήταν κατάκοιτος κι ότι μια μέρα τον βρήκε απεριποίητο και λερωμένο με εμετούς.



«Ό,τι χειρότερο για άνθρωπο κατάκοιτο που δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Η εμπειρία μας κράτησε λίγες μέρες ευτυχώς. Απαγορεύουν το επισκεπτήριο κάθε μέρα για τους δικούς τους λόγους και σε άνθρωπο ανήμπορο που δεν επικοινωνεί. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ειδική φροντίδα και το προσωπικό δε μπορεί να είναι όλη την ώρα πάνω από έναν αλλά πολύ απλά θα μπορούσαν να μην τους δέχονται. Ο δικός μας άνθρωπος ήταν απεριποίητος όταν πηγαίναμε να τον δούμε και λερωμένος με εμετούς… και τέλος έβγαλε μόνος του το οξυγόνο που έπρεπε να φοράει έμεινε χωρίς και το πρωί που τον βρήκανε πήγε νοσοκομείο… Μπορεί για πιο ελαφριά περιστατικά να κάνουν καλά τη δουλειά τους στη δική μας περίπτωση ήταν μεγάλος λάθος που τους εμπιστευτήκαμε» έγραψε η κυρία.



Ένας κύριος έγραψε ότι πήγε στην κλινική τον πατέρα του μετά από εγκεφαλικά που είχε υποστεί, αναφέροντας ότι του έκαναν εξετάσεις διαρκώς. «Κλείστε το μήπως προλάβει και γλυτώσεις κανένας» έγραψε χαρακτηριστικά.



«Δυο μήνες άντεξε. Κόντευε να τελειώσει η ζωή του και αυτοί έκαναν εξετάσεις χωρίς λόγο και δεν μπορούσαν να γραφτούν γιατί είχε δεσμευτεί ο ΑΜΚΑ του. Οι άνθρωποι είναι ότι καλύτερο από επαγγελματίες να αρπάζουν χρήμα. Όλα τα άλλα τρέξτε σε νοσοκομείο γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό ή το άλλο ή τα νεφρά. Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας. Άλλα τι να κλείσετε. Κλείνει το σίγουρο μεροκάματο και η συνταγή? Η μόνη μου ευχή: Ο Θεός να σας ανταποδώσει αυτό που κάνετε για αυτούς που σας εμπιστεύονται από ανάγκη ότι πιο αγαπημένο τους πρόσωπο» ανέφερε στην κριτική του.



Μια άλλη κυρία χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την όλη εικόνα της κλινικής ενώ ανέφερε ότι τους ζητήθηκε να προπληρώσουν το κρεβάτι για τη νοσηλεία του παππού της ενώ όταν απεβίωσε ο συγγενής της και πήγαν να παραλάβουν τα πράγματα του, τους έδωσαν άλλου που επίσης είχε πεθάνει.



«Απαράδεκτοι! Πήγαμε τον παππού μου εκεί πεντακάθαρο και με όλα τα φάρμακά του (μόνο και μόνο επειδή χρειαζόταν μηχανική υποστήριξη και νοσηλεύτρια όλο το 24ωρο) και αυτό που αντικρίσαμε ήταν άκρως απογοητευτικό! Πολύ στενό το δωμάτιο και παράθυρα ψηλά στον τοίχο, που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βλέπει έξω! Χώρια που από το παράθυρο έβλεπες τοίχο πολυκατοικίας! Το άλλο αστείο είναι ότι πρέπει να κλείσεις κρεβάτι και να το προπληρώσεις χωρίς πρώτα να σε καλέσουν να το δεις! Γιατί ήξεραν πως αν το βλέπαμε προφανώς δεν θα το επιλέγαμε!Το πόσο γελοίοι όμως είναι, το έδειξαν την επόμενη μέρα! Που πήγαμε να παραλάβουμε τα πράγματα του παππού (καθώς δυστυχώς απεβίωσε σε λίγες ώρες) και μας έδωσαν άλλου κεκοιμημένου τα πράγματα! Μία μέρα μετά και όμως έχασαν τα πράγματά του και τα μπέρδεψαν με αλλουνού ασθενή! Ούτε από έξω!»



«Μακριά από αυτή την κλινική» γράφει στις κριτικές χαρακτηριστικά μια κυρία που πήγε τον πατέρα της με κινητικά προβλήματα λόγω Πάρκινσον κι ότι στη συνέχεια τον παρέλαβε «με δύο λοιμώξεις άπειρες κατακλίσεις και αφυδατωμένο». Μάλιστα έγραψε ότι στο νοσοκομείο που διακομίστηκε ο πατέρας της, της ανέφεραν ότι «ο άνθρωπος ήταν εντελώς παραμελημένος». Πρόσθεσε επίσης ότι « το μόνο που κοιτάνε είναι να παίρνουν λεφτά. Χρεώνουν εξετάσεις που δεν μας έδειξαν πότε φυσικοθεραπεία που δεν του έκαναν ποτέ». «Πήγαμε έναν άνθρωπο μόνο με κινητικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του στο νοσοκομείο» ανέφερε η κυρία που έκανε την κριτική της προ οκτώ μηνών.