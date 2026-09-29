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Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Ζαχάρα αφαίρεσε επίσημα το επίθετο του ηθοποιού
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Αντζελίνα Τζολί Μπραντ Πιτ Ζαχάρα Τζολί Πιτ

Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Ζαχάρα αφαίρεσε επίσημα το επίθετο του ηθοποιού

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το δικαστήριο έδωσε έγκριση για την αλλαγή

Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Ζαχάρα αφαίρεσε επίσημα το επίθετο του ηθοποιού
Ιωάννα Μαρίνου
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Επίσημα αφαίρεσε το επίθετο του πατέρα της από το όνομά της η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Ζαχάρα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, η αλλαγή του ονόματος επικυρώθηκε από τη δικαστή Βιρτζίνια Κίνι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Στην απόφαση αναφέρεται: «Έπειτα από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφασίζει ως εξής: Καθώς δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το αίτημα για αλλαγή ονόματος εγκρίνεται. Το διάταγμα υπογράφεται και κατατίθεται. Το όνομα της αιτούσας αλλάζει από Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί Πιτ σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».


Η 21χρονη Ζαχάρα, η οποία είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί το επώνυμο του πατέρα της από τη στιγμή που αποφοίτησε από το Spelman College στην Ατλάντα τον περασμένο Μάιο, είναι το τρίτο από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού που αφαιρεί νομικά το επίθετο Πιτ, μετά την 20χρονη Σιλό το 2024, και τον 25χρονο Μάντοξ, ο οποίος πραγματοποίησε την αλλαγή νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού δήλωσε στη Daily Mail: «Ο Μπραντ Πιτ είναι αναστατωμένος, αλλά αποτελεί απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα της εξαιρετικά αποτελεσματικής εκστρατείας αποξένωσης εναντίον του πατέρα τους. Είναι λυπηρό και σε αυτή την κατάσταση δεν κερδίζει κανείς».

Πηγή από την πλευρά της Τζολί δήλωσε στο Page Six ότι η ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας ήταν «απαιτούμενη από τον νόμο και είχε προγραμματιστεί εδώ και μήνες από το δικαστικό σύστημα του Λος Άντζελες» και πρόσθεσε για τον ηθοποιό: «Είναι ένα νέο χαμηλό σημείο το να προσπαθεί η πλευρά του να παρουσιάσει μια θεωρία συνωμοσίας, να αποποιείται την ευθύνη για τη συμπεριφορά του και να επιτίθεται στο ίδιο του το παιδί. Να θυμόμαστε ότι η κόρη του είχε την αξιοπρέπεια να μην αναφερθεί δημόσια στις λεπτομέρειες της συμπεριφοράς του».
Ιωάννα Μαρίνου
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