Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες, δίχως να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια!



Εισήγηση για οριστική διακοπή λειτουργίας

στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής, στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, και, στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία και σε πληροφόρηση περί των τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μη τήρηση, με σχετική εγκύκλιο και κατευθυντήριες οδηγίες.

να εφαρμόζει συσταλτικά και όχι διασταλτικά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4600/2019, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Επίσης, οι χρονικές προθεσμίες που θέτει προς συμμόρφωση (ή και προσκόμισης στοιχείων) να τηρούνται αυστηρά και, με την παρέλευση τους, να εκκινεί αμελλητί τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, να μην δέχεται, στο πλαίσιο των ελέγχων ιδιωτικών κλινικών, την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Διοικητικά υπεύθυνους κλινικών, ως δικαιολογητικά, παρά να αιτείται την υποβολή των εγγράφων όπως αυτά έχουν κατατεθεί.



Στην εισαγγελία τα συμπεράσματα



Γιαννάκος: Με μαντζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεσαι καλά από το καρκίνο

να προβεί:Στην αρμόδιαεισηγήθηκε:Στηννα προβεί στη διόρθωση της ιστοσελίδας της ώστε η ενημέρωση περί των παροχών της να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργία της.Η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει πως «επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη που διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό και μηχανήματα. Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιαννίτες αεριτζήδες σε κλινικές κοτετσοσφαγεία για κινητοποιηθούν οι υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να σφραγίσουν αυτά τα πολύ διαφημιζόμενα ιατρεία ή κλινικές σφαγεία».«Στη Θεσσαλονίκη το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας που ενσωματώθηκε στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας το 2019 και απέμεινε με 13 επιθεωρητές, πριν ενάμιση χρόνο έφτασε καταγγελία στην ΕΑΔ από ασθενείς και πολίτες για κλινική φάντασμα χωρίς στελέχωση και μηχανήματα, 500 μέτρα από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο, που διαφήμιζαν ότι διαθέτουν κλινική ογκολογική χωρίς άδεια, με έναν συνεργαζόμενο πνευμονολόγο ιατρό, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Δύο επιθεωρητές από το πρώην ΣΕΥΥΠ ανέλαβαν τον έλεγχο. Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας. Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας της κλινικής φάντασμα. Όμως η Διεύθυνση Δημόσιας και κοινωνικής μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής φάντασμα παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.«Η ψευτοκλινική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη και με όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε επιτέλους έγινε το αυτονόητο να δοθεί εντολή να σφραγισθεί και επιτέλους να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ασθενείς με καρκίνο και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Δίπλα από αυτή κλινική φάντασμα υπάρχει ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό δημόσιο νοσοκομείο που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Αυτό και τα άλλα δημόσια νοσοκομεία να εμπιστεύονται οι ασθενείς. Με μαντζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεσαι καλά από το καρκίνο», συμπληρώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.