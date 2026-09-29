Ροσαλία: Η αγκαλιά και το φιλί στο στόμα στη μέση του δρόμου με τη σύντροφό της
Ροσαλία: Η αγκαλιά και το φιλί στο στόμα στη μέση του δρόμου με τη σύντροφό της
Η τραγουδίστρια και η Λολί Μπαΐα εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές στο Παρίσι
Σε τρυφερές στιγμές με τη σύντροφό της, εθεάθη η Ροσαλία, με τις δύο γυναίκες να φιλιούνται στον δρόμο, ενώ περπατούσαν αγκαλιά.
Η τραγουδίστρια και το μοντέλο, Λολί Μπαΐα απαθανατίστηκαν στο Παρίσι, σε μια νέα κοινή εμφάνιση που έρχεται λίγους μήνες μετά τις πρώτες, κοινές φωτογραφίες τους.
Οι δύο γυναίκες έκαναν βόλτα για ψώνια, καθώς σε στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν από την έξοδό τους φαίνονται να γελούν και να κρατούν σακούλες από καταστήματα. Η Ροσαλία φορούσε ένα ροζ φόρεμα με ασορτί φλατ παπούτσια, έχοντας τα μαλλιά της λυτά, ενώ η Μπαΐα επέλεξε λευκό T-shirt, τζιν και μαύρα loafers.
Δείτε φωτογραφίες
Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, η καλλιτέχνιδα και η Λολί Μπαΐα αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα και συνέχισαν να περπατούν γελώντας, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζονται μαζί με φίλους τους να αγκαλιάζονται και να περνούν χρόνο στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.
Τα νέα στιγμιότυπα θυμίζουν αντίστοιχες φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, όταν η Ροσαλία ξεκινούσε την περιοδεία της, LUX. Τότε, είχε επίσης φωτογραφηθεί μαζί με την Μπαΐα στους δρόμους του Παρισιού, χωρίς ωστόσο να έχουν απαθανατιστεί να φιλιούνται.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια και το μοντέλο, Λολί Μπαΐα απαθανατίστηκαν στο Παρίσι, σε μια νέα κοινή εμφάνιση που έρχεται λίγους μήνες μετά τις πρώτες, κοινές φωτογραφίες τους.
Οι δύο γυναίκες έκαναν βόλτα για ψώνια, καθώς σε στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν από την έξοδό τους φαίνονται να γελούν και να κρατούν σακούλες από καταστήματα. Η Ροσαλία φορούσε ένα ροζ φόρεμα με ασορτί φλατ παπούτσια, έχοντας τα μαλλιά της λυτά, ενώ η Μπαΐα επέλεξε λευκό T-shirt, τζιν και μαύρα loafers.
Δείτε φωτογραφίες
Rosalia & girlfriend Loli Bahia are enjoying a romantic day out in Paris!— JustJared.com (@JustJared) September 26, 2026
Photos: Backgrid pic.twitter.com/aeiNPXJpsR
Τα νέα στιγμιότυπα θυμίζουν αντίστοιχες φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, όταν η Ροσαλία ξεκινούσε την περιοδεία της, LUX. Τότε, είχε επίσης φωτογραφηθεί μαζί με την Μπαΐα στους δρόμους του Παρισιού, χωρίς ωστόσο να έχουν απαθανατιστεί να φιλιούνται.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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