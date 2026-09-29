ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από τροχαίο φορτηγού με μοτοσικλέτα

Ροσαλία: Η αγκαλιά και το φιλί στο στόμα στη μέση του δρόμου με τη σύντροφό της
GALA
Ροσαλία σύντροφος Φιλί

Ροσαλία: Η αγκαλιά και το φιλί στο στόμα στη μέση του δρόμου με τη σύντροφό της

Η τραγουδίστρια και η Λολί Μπαΐα εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές στο Παρίσι

Ροσαλία: Η αγκαλιά και το φιλί στο στόμα στη μέση του δρόμου με τη σύντροφό της
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ
Σε τρυφερές στιγμές με τη σύντροφό της, εθεάθη η Ροσαλία, με τις δύο γυναίκες να φιλιούνται στον δρόμο, ενώ περπατούσαν αγκαλιά.

Η τραγουδίστρια και το μοντέλο, Λολί Μπαΐα απαθανατίστηκαν στο Παρίσι, σε μια νέα κοινή εμφάνιση που έρχεται λίγους μήνες μετά τις πρώτες, κοινές φωτογραφίες τους.

Οι δύο γυναίκες έκαναν βόλτα για ψώνια, καθώς σε στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν από την έξοδό τους φαίνονται να γελούν και να κρατούν σακούλες από καταστήματα. Η Ροσαλία φορούσε ένα ροζ φόρεμα με ασορτί φλατ παπούτσια, έχοντας τα μαλλιά της λυτά, ενώ η Μπαΐα επέλεξε λευκό T-shirt, τζιν και μαύρα loafers.

Δείτε φωτογραφίες



Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, η καλλιτέχνιδα και η Λολί Μπαΐα αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα και συνέχισαν να περπατούν γελώντας, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζονται μαζί με φίλους τους να αγκαλιάζονται και να περνούν χρόνο στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Τα νέα στιγμιότυπα θυμίζουν αντίστοιχες φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, όταν η Ροσαλία ξεκινούσε την περιοδεία της, LUX. Τότε, είχε επίσης φωτογραφηθεί μαζί με την Μπαΐα στους δρόμους του Παρισιού, χωρίς ωστόσο να έχουν απαθανατιστεί να φιλιούνται.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης