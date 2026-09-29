Απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» για έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη Κώστα Τζιωρτζιώτη
Απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» για έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη Κώστα Τζιωρτζιώτη
Ο Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης είχε αφεθεί ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στο εργοστάσιο
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους παραμένει ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισής του.
Ο κ. Τζωρτζιώτης είχε αφεθεί ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στο εργοστάσιο των Τρικάλων.
Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό. Σύμφωνα πάντως με τους συνηγόρους των συγγενών, η απόρριψη του αιτήματος βασίστηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα και όχι στην ουσία της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες.
Ο κ. Τζωρτζιώτης είχε αφεθεί ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στο εργοστάσιο των Τρικάλων.
Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό. Σύμφωνα πάντως με τους συνηγόρους των συγγενών, η απόρριψη του αιτήματος βασίστηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα και όχι στην ουσία της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες.
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