«Σας έφαγα, ντροπή σας!»: Διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια φώναζε στα παιδιά, καταγγέλλει βιαιοπραγία εναντίον της - Αποφασίστηκε η μετακίνησή της, δείτε βίντεο

Τα κατηγορούσε για «ζημιά που έκαναν» και καλούσε και τον κόσμο έξω από το προαύλιο να της δώσουν 5.000 ευρώ για τις ζημιές - Η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καταγγέλλει ότι επιτέθηκαν σωματικά στην εκπαιδευτικό





Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, έξω από το







Η ένταση συνεχίζεται, ενώ περαστικοί που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει παρεμβαίνουν και διαμαρτύρονται για τις φωνές προς τα παιδιά. Η διευθύντρια εμφανίζεται να αντιδρά και προς εκείνους, με το περιστατικό να παίρνει γρήγορα διαστάσεις και την ίδια να λέει σε έναν «ό,τι θέλω θα κάνω ρες, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».



Δείτε το βίντεο:





«Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά» είπε σε άλλο σημείο απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που της είπε «γιατί φωνάζετε πάνω τους;» με την ίδια να επιμένει, «φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».



Η διευθύντρια καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο εμφανίζεται να βαδίζει στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου λέγοντας σε άλλο σημείο «σιγά που θα απολογηθώ κιόλας», απευθύνεται εκ νέου στα παιδιά λέγοντας «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».



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Ενημερώθηκε το υπουργείο Παιδείας Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το



Το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».



«Απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης κατά εκπαιδευτικού» Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,



Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου απευθύνεται σε μικρά παιδιά . Ωστόσο ο επικεφαλής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταγγέλλει σωματική επίθεση εις βάρος της και διαμηνύει ότι οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας εις βάρος των υπαιτίων.Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, έξω από το νηπιαγωγείο , με τη διευθύντρια να ακούγεται να φωνάζει σε έντονο ύφος στα παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε προκληθεί στον χώρο του σχολείου Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, να λέει τη φράση: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!». Η διευθύντρια συνεχίζει να φωνάζει προς τα παιδιά λέγοντας «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».Η ένταση συνεχίζεται, ενώ περαστικοί που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει παρεμβαίνουν και διαμαρτύρονται για τις φωνές προς τα παιδιά. Η διευθύντρια εμφανίζεται να αντιδρά και προς εκείνους, με το περιστατικό να παίρνει γρήγορα διαστάσεις και την ίδια να λέει σε έναν «ό,τι θέλω θα κάνω ρες, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».«Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά» είπε σε άλλο σημείο απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που της είπε «γιατί φωνάζετε πάνω τους;» με την ίδια να επιμένει, «φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».Η διευθύντρια καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο εμφανίζεται να βαδίζει στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου λέγοντας σε άλλο σημείο «σιγά που θα απολογηθώ κιόλας», απευθύνεται εκ νέου στα παιδιά λέγοντας «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το περιστατικό ενήλικες βιαιοπράγησαν κατά της εκπαιδευτικού η οποία φέρεται να μετέβη σε νοσοκομείο με χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη λάβει γνώση του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποφασιστεί η μετακίνηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού από το σχολείο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την εξέταση του περιστατικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, καταγγέλλει σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού και δηλώνει ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.

Σε δήλωσή του καταδικάζει «απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου» σημειώνει και συμπληρώνει:



«Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):



Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.



Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή».



Ο κ. Αναστασόπουλος καταλήγει: «Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση», καταλήγει.