GNTM: Η εμφάνιση του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions - «Είσαι λίγο άγουρος ακόμα» του είπε η Μπέττυ Μαγγίρα
GNTM: Η εμφάνιση του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions - «Είσαι λίγο άγουρος ακόμα» του είπε η Μπέττυ Μαγγίρα
Αν είχες 10 πόντους παραπάνω και ήσουν 1,90, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μία πολύ ξεχωριστή θέση, σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Στις auditions του «GNTM» βρέθηκε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, με την Μπέττυ Μαγγίρα να σχολιάζει μεταξύ των άλλων κριτών την εμφάνισή του, λέγοντάς του πως είναι «λίγο άγουρος ακόμα».
Στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και ανάμεσα στα πρόσωπα που διεκδίκησαν μία θέση στο ριάλιτι μόδας, ήταν και ο 21χρονος Μπάμπης Λαζαρίδης, τον οποίο αναγνώρισε πρώτη η Μπέττυ Μαγγίρα. Ο νεαρός ανέφερε στους κριτές ότι ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ τους τελευταίους έξι μήνες και αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο GNTM.
Μετά την παρουσίασή του με μαγιό και τις πόζες που έκανε, ο Μπάμπης Λαζαρίδης βρέθηκε αντιμέτωπος με τα σχόλια των κριτών. Πρώτη η Μπέττυ Μαγγίρα του είπε: «Θέλει από εσένα λίγη προσπάθεια, να αποκτήσεις λίγο εμπειρία, να ξεαγχωθείς, να χαλαρώσεις, να μάθεις να περπατάς και να ποζάρεις σωστά. Θέλει λίγο να το δουλέψεις, είσαι λίγο άγουρος ακόμα».
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε πως το ύψος του, σε συνδυασμό με την περιορισμένη μέχρι στιγμής εμπειρία του, θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην πορεία του μέσα στον διαγωνισμό. «Αν είχες 10 πόντους παραπάνω και ήσουν 1,90, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μία πολύ ξεχωριστή θέση. Προς το παρόν το ύψος σε περιορίζει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχεις εμπειρία πάνω στη μόδα, οπότε εδώ στο σόου, πιστεύω ότι θα σου είναι δύσκολο να προχωρήσεις» του είπε, δίνοντάς του το πρώτο «όχι».
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Διαφορετική στάση κράτησε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος διέκρινε το άγχος του 21χρονου και αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία: «Λόγω του άγχους που έχεις, θα ήθελα να είμαι επιεικής σήμερα μαζί σου. Θα το πάρω στην ευθύνη μου και θα σου πω ένα “ναι”».
Το «ναι» του Λάκη Γαβαλά, ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει στον Μπάμπη Λαζαρίδη το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμφώνησαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης, με τους κριτές να θεωρούν ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης χρειάζεται ακόμη χρόνο και περισσότερη εμπειρία στον χώρο.
Από τη μεριά της η Μπέττυ Μαγγίρα του είπε: «Είσαι ένα πάρα πολύ συμπαθητικό αγόρι, ήρθες όμως πάρα πολύ αγχωμένος και μαγκωμένος. Θέλεις δουλειά, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν κάνεις για τον χώρο. Σίγουρα το ύψος δεν βοηθάει, θα πρέπει να δουλέψεις και χαλαρώσεις».
Έτσι, η συμμετοχή του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM ολοκληρώθηκε και ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, καθώς, όπως παραδέχτηκε, πίστευε ότι άξιζε να περάσει στην επόμενη φάση και δεν περίμενε τα αρνητικά σχόλια των κριτών. «Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα, κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα “όχι” δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, θα συνεχίσω στο μόντελινγκ» δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της audition.
Κατά τη διάρκεια της audition, ο Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε και για ένα τατουάζ που έχει στον ώμο του, το οποίο είναι αφιερωμένο στον παππού του, που έχει φύγει από τη ζωή: «Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει ήταν όταν έχασα τον παππού μου, ήταν στη δεύτερη καραντίνα. Με άλλαξε ως άνθρωπο και με εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό μου».
Ο 21χρονος αναφέρθηκε σε άλλο σημείο και στη σχέση με τη μητέρα του, περιγράφοντας την Αγγελική Ηλιάδη ως έναν άνθρωπο που τον ενθαρρύνει να κυνηγήσει τα όνειρά του. Η τραγουδίστρια, ωστόσο, δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό του στη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς την ημέρα της audition είχε προγραμματισμένη συναυλία στην Κοζάνη.
Στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και ανάμεσα στα πρόσωπα που διεκδίκησαν μία θέση στο ριάλιτι μόδας, ήταν και ο 21χρονος Μπάμπης Λαζαρίδης, τον οποίο αναγνώρισε πρώτη η Μπέττυ Μαγγίρα. Ο νεαρός ανέφερε στους κριτές ότι ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ τους τελευταίους έξι μήνες και αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο GNTM.
Μετά την παρουσίασή του με μαγιό και τις πόζες που έκανε, ο Μπάμπης Λαζαρίδης βρέθηκε αντιμέτωπος με τα σχόλια των κριτών. Πρώτη η Μπέττυ Μαγγίρα του είπε: «Θέλει από εσένα λίγη προσπάθεια, να αποκτήσεις λίγο εμπειρία, να ξεαγχωθείς, να χαλαρώσεις, να μάθεις να περπατάς και να ποζάρεις σωστά. Θέλει λίγο να το δουλέψεις, είσαι λίγο άγουρος ακόμα».
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε πως το ύψος του, σε συνδυασμό με την περιορισμένη μέχρι στιγμής εμπειρία του, θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην πορεία του μέσα στον διαγωνισμό. «Αν είχες 10 πόντους παραπάνω και ήσουν 1,90, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μία πολύ ξεχωριστή θέση. Προς το παρόν το ύψος σε περιορίζει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχεις εμπειρία πάνω στη μόδα, οπότε εδώ στο σόου, πιστεύω ότι θα σου είναι δύσκολο να προχωρήσεις» του είπε, δίνοντάς του το πρώτο «όχι».
Δείτε το βίντεο
Διαφορετική στάση κράτησε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος διέκρινε το άγχος του 21χρονου και αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία: «Λόγω του άγχους που έχεις, θα ήθελα να είμαι επιεικής σήμερα μαζί σου. Θα το πάρω στην ευθύνη μου και θα σου πω ένα “ναι”».
Το «ναι» του Λάκη Γαβαλά, ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει στον Μπάμπη Λαζαρίδη το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμφώνησαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης, με τους κριτές να θεωρούν ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης χρειάζεται ακόμη χρόνο και περισσότερη εμπειρία στον χώρο.
Από τη μεριά της η Μπέττυ Μαγγίρα του είπε: «Είσαι ένα πάρα πολύ συμπαθητικό αγόρι, ήρθες όμως πάρα πολύ αγχωμένος και μαγκωμένος. Θέλεις δουλειά, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν κάνεις για τον χώρο. Σίγουρα το ύψος δεν βοηθάει, θα πρέπει να δουλέψεις και χαλαρώσεις».
Έτσι, η συμμετοχή του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM ολοκληρώθηκε και ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, καθώς, όπως παραδέχτηκε, πίστευε ότι άξιζε να περάσει στην επόμενη φάση και δεν περίμενε τα αρνητικά σχόλια των κριτών. «Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα, κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα “όχι” δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, θα συνεχίσω στο μόντελινγκ» δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της audition.
Κατά τη διάρκεια της audition, ο Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε και για ένα τατουάζ που έχει στον ώμο του, το οποίο είναι αφιερωμένο στον παππού του, που έχει φύγει από τη ζωή: «Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει ήταν όταν έχασα τον παππού μου, ήταν στη δεύτερη καραντίνα. Με άλλαξε ως άνθρωπο και με εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό μου».
Ο 21χρονος αναφέρθηκε σε άλλο σημείο και στη σχέση με τη μητέρα του, περιγράφοντας την Αγγελική Ηλιάδη ως έναν άνθρωπο που τον ενθαρρύνει να κυνηγήσει τα όνειρά του. Η τραγουδίστρια, ωστόσο, δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό του στη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς την ημέρα της audition είχε προγραμματισμένη συναυλία στην Κοζάνη.
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