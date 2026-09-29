GNTM: Η εμφάνιση του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions - «Είσαι λίγο άγουρος ακόμα» του είπε η Μπέττυ Μαγγίρα

Διαφορετική στάση κράτησε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος διέκρινε το άγχος του 21χρονου και αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία: «

».

Το «ναι» του Λάκη Γαβαλά, ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει στον Μπάμπη Λαζαρίδη το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμφώνησαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης, με τους κριτές να θεωρούν ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης χρειάζεται ακόμη χρόνο και περισσότερη εμπειρία στον χώρο.





Έτσι, η συμμετοχή του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM ολοκληρώθηκε και ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, καθώς, όπως παραδέχτηκε, πίστευε ότι άξιζε να περάσει στην επόμενη φάση και δεν περίμενε τα αρνητικά σχόλια των κριτών.

«

» δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της audition.

Κατά τη διάρκεια της audition, ο Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε και για ένα τατουάζ που έχει στον ώμο του, το οποίο είναι αφιερωμένο στον παππού του, που έχει φύγει από τη ζωή:

«

».

Ο 21χρονος αναφέρθηκε σε άλλο σημείο και στη σχέση με τη μητέρα του, περιγράφοντας την Αγγελική Ηλιάδη ως έναν άνθρωπο που τον ενθαρρύνει να κυνηγήσει τα όνειρά του. Η τραγουδίστρια, ωστόσο, δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό του στη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς την ημέρα της audition είχε προγραμματισμένη συναυλία στην Κοζάνη.