Πώς έπιασαν τους πέντε Βρετανούς που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε βάση της RAF, εξετάζεται εμπλοκή του Ιράν

Τα τρία βαν κοντά στη βάση και η αγρότισσα που ειδοποίησε την Αστυνομία - Η RAF Fairford έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία





Η βρετανική Αντιτρομοκρατική επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι και οι πέντε είναι Βρετανοί και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται γύρω από τα ευρήματα σε τρία ύποπτα οχήματα που εντοπίστηκαν κοντά στη βάση. Τρεις από τους συλληφθέντες προέρχονται από το Γουέστμινστερ, ένας από το Κάμντεν και ένας από το Γουίλσντεν του Λονδίνου.



περί εκρηκτικών και στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Με βάση τη βρετανική αντιτρομοκρατική νομοθεσία μπορούν να παραμείνουν υπό κράτηση έως και 14 ημέρες χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.



Τα τρία βαν κοντά στη βάση Η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Αστυνομία για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Fairford.



Η πρώτη κλήση έγινε περίπου στις 00:45 και ένοπλοι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν στην περιοχή Γουέλφορντ, σε μικρή απόσταση από τη βάση, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους πέντε άνδρες. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση, με ειδικά συνεργεία εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού να εξετάζουν τα τρία λευκά βαν, μεταξύ άλλων με τη χρήση τηλεχειριζόμενου ρομπότ. Περίπου 85 σπίτια στην περιοχή εκκενώθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού εκατοντάδων μέτρων.







Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι ποιο ήταν το κίνητρο των πέντε ανδρών και εάν ενεργούσαν για λογαριασμό κάποιας ξένης δύναμης ή άλλης οργάνωσης.



Βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι εξετάζεται, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενη σύνδεση με το Ιράν. Οι Αρχές δεν έχουν, ωστόσο, αποδώσει μέχρι στιγμής επίσημα την υπόθεση στην Τεχεράνη και δεν έχουν ανακοινώσει ότι οι συλληφθέντες δρούσαν για λογαριασμό του ιρανικού κράτους.



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Η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες» και υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην καλλιέργεια «ιρανοφοβίας» στη Βρετανία.



«Πολλαπλές νέες γραμμές έρευνας» Η επικεφαλής της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος Βίκι Έβανς, χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά σύνθετη και μεγάλης κλίμακας», με τη συμμετοχή της τοπικής και εθνικής Αστυνομίας, του υπουργείου Άμυνας και άλλων υπηρεσιών.



Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουν, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργήσει πολλαπλές νέες κατευθύνσεις διερεύνησης, ενώ ο αποκλεισμός γύρω από τη RAF Fairford παρέμενε σε ισχύ τη Δευτέρα.



Πέντε Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο, ηλικίας από 23 έως 25 ετών, είναι οι άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσιρ, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Η βρετανική Αντιτρομοκρατική επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι και οι πέντε είναι Βρετανοί και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται γύρω από τα ευρήματα σε τρία ύποπτα οχήματα που εντοπίστηκαν κοντά στη βάση. Τρεις από τους συλληφθέντες προέρχονται από το Γουέστμινστερ, ένας από το Κάμντεν και ένας από το Γουίλσντεν του Λονδίνου.Οι άνδρες συνελήφθησαν αρχικά με βάση τη νομοθεσίακαι στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Με βάση τη βρετανική αντιτρομοκρατική νομοθεσία μπορούν να παραμείνουν υπό κράτηση έως και 14 ημέρες χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.Η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Αστυνομία για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Fairford.Η πρώτη κλήση έγινε περίπου στις 00:45 και ένοπλοι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν στην περιοχή Γουέλφορντ, σε μικρή απόσταση από τη βάση, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους πέντε άνδρες. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση, με ειδικά συνεργεία εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού να εξετάζουν τα τρία λευκά βαν, μεταξύ άλλων με τη χρήση τηλεχειριζόμενου ρομπότ. Περίπου 85 σπίτια στην περιοχή εκκενώθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού εκατοντάδων μέτρων.Σύμφωνα με τον Guardian, οι ερευνητές εξετάζουν υλικά που βρέθηκαν στα οχήματα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα μπορούσαν να σχετίζονται με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Η αξιολόγηση των ευρημάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι ποιο ήταν το κίνητρο των πέντε ανδρών και εάν ενεργούσαν για λογαριασμό κάποιας ξένης δύναμης ή άλλης οργάνωσης.Βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι εξετάζεται, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενη σύνδεση με το Ιράν. Οι Αρχές δεν έχουν, ωστόσο, αποδώσει μέχρι στιγμής επίσημα την υπόθεση στην Τεχεράνη και δεν έχουν ανακοινώσει ότι οι συλληφθέντες δρούσαν για λογαριασμό του ιρανικού κράτους.Η RAF Fairford έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και έχει αποτελέσει βάση για αμερικανικά βομβαρδιστικά στο πλαίσιο επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο με το Ιράν.Η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες» και υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην καλλιέργεια «ιρανοφοβίας» στη Βρετανία.Η επικεφαλής της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος Βίκι Έβανς, χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά σύνθετη και μεγάλης κλίμακας», με τη συμμετοχή της τοπικής και εθνικής Αστυνομίας, του υπουργείου Άμυνας και άλλων υπηρεσιών.Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουν, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργήσει πολλαπλές νέες κατευθύνσεις διερεύνησης, ενώ ο αποκλεισμός γύρω από τη RAF Fairford παρέμενε σε ισχύ τη Δευτέρα.

Η Έβανς ζήτησε παράλληλα να αποφεύγονται οι εικασίες για το κίνητρο των συλληφθέντων και τις γεωπολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.



Η γυναίκα που ειδοποίησε την Αστυνομία Καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των Αρχών φαίνεται ότι διαδραμάτισε μία κάτοικος της περιοχής, η οποία επέστρεφε στο σπίτι της τις πρώτες πρωινές ώρες και εντόπισε τα τρία βαν να εμποδίζουν τον δρόμο κοντά στη βάση.



Η γυναίκα κάλεσε το 999 και, σύμφωνα με την αφήγησή της, είδε άνδρες να απομακρύνονται από τα οχήματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η ίδια εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι ήταν εκείνη που σήμανε τον συναγερμό, ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει ακόμη ερωτηθεί αναλυτικά από τους αστυνομικούς.



Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ επαίνεσε την αντίδρασή της, λέγοντας ότι «έκανε ακριβώς αυτό που θα ελπίζαμε να κάνει κάποιος σε μια τέτοια κατάσταση», σημειώνοντας όμως ότι η ίδια είχε μόνο «μερική εικόνα» της επιχείρησης.



Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες «γνώριζαν» τους υπόπτους και υποστήριξε ότι οι άνδρες σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά». Οι βρετανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτή την εκδοχή, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η αρχική αστυνομική επιχείρηση δεν προέκυψε από προγραμματισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά από την κλήση κατοίκων.