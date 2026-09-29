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«Είσαι καλά;»: Εργαζόμενη έμεινε άφωνη όταν ο Τομ Κρουζ τη χτύπησε στον ώμο για να δει αν χρειάζεται βοήθεια
«Είσαι καλά;»: Εργαζόμενη έμεινε άφωνη όταν ο Τομ Κρουζ τη χτύπησε στον ώμο για να δει αν χρειάζεται βοήθεια
Ο Τομ Κρουζ νόμιζε ότι η εργαζόμενη χρειαζόταν κάποια βοήθεια αλλά αποδείχθηκε ότι απλά... έπαιζε με το κινητό της
Τα μπράβο των σχολιαστών του διαδικτύου πήρε ο Τομ Κρουζ για την αντίδρασή του όταν είδε μια εργαζόμενη σκυμμένη πιστεύοντας ότι χρειαζόταν κάποια βοήθεια.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Τομ Κρουζ αρχικά φαίνεται να περνάει από τον διάδρομο έξω από το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν η γυναίκα.
Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, ο διάσημος ηθοποιός επιστρέφει για να δει αν η γυναίκα χρειάζεται τη βοήθειά του.
Όταν, δε, τη χτύπησε στον ώμο για να τη ρωτήσει αν είναι καλά, η εργαζόμενη έμεινε σχεδόν με το στόμα ανοιχτό καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δίπλα της ήταν ο Τομ Κρουζ.
Η εργαζόμενη που ανέβασε το βίντεο έγραψε ότι βρισκόταν «σε πλήρες σοκ» και το μόνο που έκανε ήταν να σφίξει το χέρι του Τομ Κρουζ.
Για την ιστορία η γυναίκα δεν χρειαζόταν καμία βοήθεια αλλά απλά έπαιζε με το κινητό της και ήταν αφηρημένη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Τομ Κρουζ αρχικά φαίνεται να περνάει από τον διάδρομο έξω από το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν η γυναίκα.
Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, ο διάσημος ηθοποιός επιστρέφει για να δει αν η γυναίκα χρειάζεται τη βοήθειά του.
Όταν, δε, τη χτύπησε στον ώμο για να τη ρωτήσει αν είναι καλά, η εργαζόμενη έμεινε σχεδόν με το στόμα ανοιχτό καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δίπλα της ήταν ο Τομ Κρουζ.
when tom cruise thinks you’re in distress so he checks on you but you were just doom scrolling and got the surprise of a lifetime 😂— delaney (@tweetyenergy) September 27, 2026
TikTok @ klementina_|le pic.twitter.com/yjE1kcc5Vg
Η εργαζόμενη που ανέβασε το βίντεο έγραψε ότι βρισκόταν «σε πλήρες σοκ» και το μόνο που έκανε ήταν να σφίξει το χέρι του Τομ Κρουζ.
Για την ιστορία η γυναίκα δεν χρειαζόταν καμία βοήθεια αλλά απλά έπαιζε με το κινητό της και ήταν αφηρημένη.
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