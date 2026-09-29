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Νεκρή 61χρονη καθηγήτρια και δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Σλοβακίας
Νεκρή 61χρονη καθηγήτρια και δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Σλοβακίας
Σε κρίσιμη κατάσταση ένα παιδί - Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση διαπράχθηκε από 14χρονο μαθητή
Μια 61χρονη καθηγήτρια έχασε τη ζωή της, ενώ άλλη μία 44 ετών και ένα παιδί τραυματίστηκαν σε επίθεση που διαπράχθηκε από μαθητή σε σχολείο της Στασκόβ, στη βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι Αρχές της χώρας.
Η 61χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο AFP. Ένα παιδί, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και μια 44χρονη καθηγήτρια που φέρει τραύμα από μαχαίρι στο στήθος, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσαν.
Η αστυνομία ανακοίνωσε παράλληλα ότι «η κατάσταση έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο». Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ηλικίας περίπου 14 ετών.
«Θλίβομαι βαθύτατα από το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο σχολείο του Στασκόβ», δήλωσε ο πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι, δηλώνοντας «σοκαρισμένος από το ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιτέθηκε σε εκπαιδευτικούς και σε συμμαθητή του».
Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θύματος και πρόσθεσε ότι παρακολουθεί «την επακόλουθη κατάσταση του τραγικού περιστατικού».
Η 61χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο AFP. Ένα παιδί, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και μια 44χρονη καθηγήτρια που φέρει τραύμα από μαχαίρι στο στήθος, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσαν.
Η αστυνομία ανακοίνωσε παράλληλα ότι «η κατάσταση έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο». Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ηλικίας περίπου 14 ετών.
«Θλίβομαι βαθύτατα από το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο σχολείο του Στασκόβ», δήλωσε ο πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι, δηλώνοντας «σοκαρισμένος από το ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιτέθηκε σε εκπαιδευτικούς και σε συμμαθητή του».
Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θύματος και πρόσθεσε ότι παρακολουθεί «την επακόλουθη κατάσταση του τραγικού περιστατικού».
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