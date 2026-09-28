Η άφιξη της Εθνικής Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου άφιξη Θεσσαλονίκη UEFA Nations League

Η άφιξη της Εθνικής Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» έφτασε στη Θεσσαλονίκη μετά τον θρίαμβό της στη Γερμανία και πλέον στρέφει το βλέμμα της στον αγώνα με την Ολλανδία

Η άφιξη της Εθνικής Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Δημήτρης Τυχάλας
Στη Θεσσαλονίκη έφτασε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την Εθνική Ολλανδίας (1/10, 21:45) στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων της League A του UEFA Nations League.



Το κλίμα στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι εξαιρετικό και όχι αδίκως, αφού η «γαλανόλευκη» προέρχεται από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Γερμανίας και ενώ στην πρεμιέρα νίκησε τη Σερβία.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής επέστρεψαν στη βάση τους και πλέον θα κοιτάξουν το απαιτητικό παιχνίδι απέναντι  τους «οράνιε», οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με δύο πόντους διαφορά.
Δημήτρης Τυχάλας

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