Η Ιωάννα Τούνη κλείνει για λίγες ημέρες την croissanterie της στο Παρίσι
Η Ιωάννα Τούνη κλείνει για λίγες ημέρες την croissanterie της στο Παρίσι
Η influencer έκανε πρόσφατα ένα νέο επιχειρηματικό βήμα εκτός Ελλάδας
Σε ολιγοήμερη παύση λειτουργίας θα προχωρήσει η Ιωάννα Τούνη στην croissanterie που άνοιξε πριν από λίγες ημέρες στο Παρίσι.
Η influencer έκανε πρόσφατα ένα νέο επιχειρηματικό βήμα εκτός Ελλάδας, ανοίγοντας στη γαλλική πόλη ένα μαγαζί που πουλάει καφέ και κρουασάν, με το όνομα «Fat Rat».
Σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό του καταστήματος στο Instagram, αποφασίστηκε το μαγαζί να μείνει κλειστό για λίγες ημέρες, προκειμένου να γίνουν κάποιες αλλαγές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τι ακριβώς περιλαμβάνει η ανανέωση.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη – ήταν περισσότερη απ’ όση θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε το επίπεδο. Θα παραμείνουμε κλειστά για λίγες ημέρες, όσο ετοιμάζουμε τα πάντα. Τα λέμε σύντομα, με τα αγαπημένα σας κρουασάν και καφέ. Η ομάδα του Fat Rat».
Δείτε την ανάρτηση
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στις 7 Σεπτεμβρίου στο Instagram μίλησε για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα στο Παρίσι, αποκαλύπτοντας ότι εργαζόταν περίπου ενάμιση χρόνο για να το υλοποιήσει. Όπως εξήγησε, δημιούργησε το κατάστημα μαζί με την ξαδέρφη της, η οποία εργάζεται ως σεφ στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ εξήγησε τι την οδήγησε στην απόφαση να ανοίξει τη συγκεκριμένη croissanterie.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η influencer τόνισε τη συναισθηματική αξία που έχει για εκείνη το νέο μαγαζί της, εξηγώντας πως αποτελεί την υλοποίηση ενός ονείρου που είχε εδώ και χρόνια. Παράλληλα, περιέγραψε την ιδέα πίσω από το κατάστημα, όπου οι πελάτες μπορούν να επιλέγουν τη γέμιση και τα toppings του κρουασάν τους, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία με την ξαδέρφη της.
Όπως σημείωσε: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή… Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν. Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef Panagouu - που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω».
Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε τι συμβολίζει για την ίδια το συγκεκριμένο εγχείρημα, συνδέοντάς το με την προσπάθεια να πραγματοποιεί κανείς τους στόχους του παρά τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες: «Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το "δεν γίνεται" και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις. Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου. Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί, αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα. Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου».
Η influencer έκανε πρόσφατα ένα νέο επιχειρηματικό βήμα εκτός Ελλάδας, ανοίγοντας στη γαλλική πόλη ένα μαγαζί που πουλάει καφέ και κρουασάν, με το όνομα «Fat Rat».
Σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό του καταστήματος στο Instagram, αποφασίστηκε το μαγαζί να μείνει κλειστό για λίγες ημέρες, προκειμένου να γίνουν κάποιες αλλαγές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τι ακριβώς περιλαμβάνει η ανανέωση.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη – ήταν περισσότερη απ’ όση θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε το επίπεδο. Θα παραμείνουμε κλειστά για λίγες ημέρες, όσο ετοιμάζουμε τα πάντα. Τα λέμε σύντομα, με τα αγαπημένα σας κρουασάν και καφέ. Η ομάδα του Fat Rat».
Δείτε την ανάρτηση
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στις 7 Σεπτεμβρίου στο Instagram μίλησε για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα στο Παρίσι, αποκαλύπτοντας ότι εργαζόταν περίπου ενάμιση χρόνο για να το υλοποιήσει. Όπως εξήγησε, δημιούργησε το κατάστημα μαζί με την ξαδέρφη της, η οποία εργάζεται ως σεφ στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ εξήγησε τι την οδήγησε στην απόφαση να ανοίξει τη συγκεκριμένη croissanterie.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η influencer τόνισε τη συναισθηματική αξία που έχει για εκείνη το νέο μαγαζί της, εξηγώντας πως αποτελεί την υλοποίηση ενός ονείρου που είχε εδώ και χρόνια. Παράλληλα, περιέγραψε την ιδέα πίσω από το κατάστημα, όπου οι πελάτες μπορούν να επιλέγουν τη γέμιση και τα toppings του κρουασάν τους, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία με την ξαδέρφη της.
Όπως σημείωσε: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή… Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν. Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef Panagouu - που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω».
Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε τι συμβολίζει για την ίδια το συγκεκριμένο εγχείρημα, συνδέοντάς το με την προσπάθεια να πραγματοποιεί κανείς τους στόχους του παρά τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες: «Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το "δεν γίνεται" και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις. Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου. Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί, αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα. Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου».
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