Η Ιουλία Καλλιμάνη αφιέρωσε τη συναυλία της στον Γιώργο Μαζωνάκη: Συγγνώμη που βρίσκουμε τη δύναμη να τραγουδάμε σήμερα
Η Ιουλία Καλλιμάνη αφιέρωσε τη συναυλία της στον Γιώργο Μαζωνάκη: Συγγνώμη που βρίσκουμε τη δύναμη να τραγουδάμε σήμερα
Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε εμφάνιση στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας
Στον Γιώργο Μαζωνάκη αφιέρωσε τη συναυλία της η Ιουλία Καλλιμάνη, ζητώντας συγγνώμη για το γεγονός ότι βρήκε τη δύναμη να τραγουδήσει, παρά την απώλεια του καλλιτέχνη.
Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, στην περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Κυριακή, συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στη Νίκαια, για το λαϊκό προσκύνημα στον τραγουδιστή, ενώ τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή στο Γ' Νεκροταφείο.
Η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε από τη σκηνή στην απώλεια του καλλιτέχνη και λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι του «Ώρες Μικρές», μίλησε για την απόφασή της να πραγματοποιήσει κανονικά τη συναυλία της, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ορισμένοι καλλιτέχνες είχαν ακυρώσει τις εμφανίσεις τους μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Θα ήθελα η αποψινή συναυλία να είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από κοντά μας τόσο άδικα και θα ήθελα να πούμε ένα τεράστιο συγγνώμη που βρίσκουμε τη δύναμη να τραγουδάμε σήμερα, αλλά η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έφυγε, να αναπαυτεί η ψυχούλα του, ο Κύριος να του πάρει όλες τις αμαρτίες - γιατί όλοι έχουμε αμαρτίες - να αναπαύσει την ψυχούλα του, να τον κρατάει δίπλα του και "Γιώργο αφιερωμένη αυτή η συναυλία σήμερα για εσένα"», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη κοιτάζοντας ψηλά.
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Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στα 54 του χρόνια από ανακοπή, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.
Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, στην περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Κυριακή, συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στη Νίκαια, για το λαϊκό προσκύνημα στον τραγουδιστή, ενώ τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή στο Γ' Νεκροταφείο.
Η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε από τη σκηνή στην απώλεια του καλλιτέχνη και λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι του «Ώρες Μικρές», μίλησε για την απόφασή της να πραγματοποιήσει κανονικά τη συναυλία της, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ορισμένοι καλλιτέχνες είχαν ακυρώσει τις εμφανίσεις τους μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Θα ήθελα η αποψινή συναυλία να είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από κοντά μας τόσο άδικα και θα ήθελα να πούμε ένα τεράστιο συγγνώμη που βρίσκουμε τη δύναμη να τραγουδάμε σήμερα, αλλά η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έφυγε, να αναπαυτεί η ψυχούλα του, ο Κύριος να του πάρει όλες τις αμαρτίες - γιατί όλοι έχουμε αμαρτίες - να αναπαύσει την ψυχούλα του, να τον κρατάει δίπλα του και "Γιώργο αφιερωμένη αυτή η συναυλία σήμερα για εσένα"», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη κοιτάζοντας ψηλά.
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@evastamataki_
@iouliakallimani_OFFICIAL Η Ιουλία — Αφιερώνει την συναυλία στον…. Γιώργο Μαζωνάκη🥹 iiouliakallmanigiorgismazonakis🕊️♬ sunet original - Teatru și Film
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