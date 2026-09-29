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Στο Cash or Trash ο Κασσελάκης: «Έφερα ασημικά της μητέρας μου, είμαι σκληρός διαπραγματευτής»
Στο Cash or Trash ο Κασσελάκης: «Έφερα ασημικά της μητέρας μου, είμαι σκληρός διαπραγματευτής»
Δείτε βίντεο - Ο Στέφανος Κασσελάκης συμμετείχε στο παιχνίδι δημοπρασιών για να συγκεντρώσει χρήματα για τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος» που στηρίζει τις κακοποιημένες γυναίκες
Στην πρεμιέρα του Cash or Trash με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης το απόγευμα της Δευτέρας.
Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» βρέθηκε στο παιχνίδι δημοπρασιών που μεταδίδεται από το Star Channel με αντικείμενα της μητέρας του.
«Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν καλεσμένο που πριν από μερικά χρόνια τάραξε τα νερά της πολιτικής σκηνής. Πρόεδρέ μου σε ευχαριστώ πολύ» υποδέχθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη η Δέσποινα Μοιραράκη με τον ίδιο να λέει χαριτολογώντας «με φύτεψε η CIA».
Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο πήγε στο Cash or Trash, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε «φέρνω αυτά τα ασημικά της μητέρας μου για το Γίνε Άνθρωπος έναν οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία και τις μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά του από γυναικοκτονίες».
«Έχω δύο γάμους, στον πρώτο γάμο κακοποιήθηκα πολύ σκληρά. Τις στηρίζω αυτές τις γυναίκες» εξομολογήθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη με τον Στέφανο Κασσελάκη να σχολιάζει ότι αισθάνθηκε υπερήφανος για εκείνη.
Όσον αφορά τα αντικείμενα - μια γαλατιέρα και μια ζαχαριέρα του οίκου mapppin & web και ένα εργαλείο για κρασί και σαμπάνια του οίκου cristofle - ο εκτιμητής του Cash or Trash, Θάνος Λούδος, είπε: «ο οίκος mapppin & Web ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα στο Σέφιλντ και από το 1897 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να "περιποιείται" τα βασιλικά κοσμήματα. Τα αντικείμενα αυτά είναι επάργυρα, δεν έχει αξία σαν υλικό. Η εκτίμησή μου είναι 1.000 ευρώ αλλά πιστεύω ότι μπορείς να πάρεις περισσότερα γιατί είναι ευπώλητα λόγω της παρουσίας τους»
«Θα τους αναγκάσω να βάλουν τα χέρια στην τσέπη» ήταν το σχόλιο του Στέφανου Κασσελάκη.
Η εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε έκπληξη στους υποψήφιους αγοραστές του Cash or Trash με την Νάντια Μπέλε να αποκαλύπτει ότι «έχουμε γενέθλια την ίδια ημέρα».
Οι προσφορές ξεκίνησαν από τα 200 ευρώ προς απογοήτευση του Στέφανου Κασσελάκη αν και κάποιοι από τους αγοραστές ανακοίνωσαν από την αρχή ότι θα δώσουν επιπλέον χρήματα για τον οργανισμό Γίνε Άνθρωπος πέραν της τελικής συμφωνίας.
Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» βρέθηκε στο παιχνίδι δημοπρασιών που μεταδίδεται από το Star Channel με αντικείμενα της μητέρας του.
«Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν καλεσμένο που πριν από μερικά χρόνια τάραξε τα νερά της πολιτικής σκηνής. Πρόεδρέ μου σε ευχαριστώ πολύ» υποδέχθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη η Δέσποινα Μοιραράκη με τον ίδιο να λέει χαριτολογώντας «με φύτεψε η CIA».
Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο πήγε στο Cash or Trash, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε «φέρνω αυτά τα ασημικά της μητέρας μου για το Γίνε Άνθρωπος έναν οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία και τις μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά του από γυναικοκτονίες».
«Έχω δύο γάμους, στον πρώτο γάμο κακοποιήθηκα πολύ σκληρά. Τις στηρίζω αυτές τις γυναίκες» εξομολογήθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη με τον Στέφανο Κασσελάκη να σχολιάζει ότι αισθάνθηκε υπερήφανος για εκείνη.
Όσον αφορά τα αντικείμενα - μια γαλατιέρα και μια ζαχαριέρα του οίκου mapppin & web και ένα εργαλείο για κρασί και σαμπάνια του οίκου cristofle - ο εκτιμητής του Cash or Trash, Θάνος Λούδος, είπε: «ο οίκος mapppin & Web ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα στο Σέφιλντ και από το 1897 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να "περιποιείται" τα βασιλικά κοσμήματα. Τα αντικείμενα αυτά είναι επάργυρα, δεν έχει αξία σαν υλικό. Η εκτίμησή μου είναι 1.000 ευρώ αλλά πιστεύω ότι μπορείς να πάρεις περισσότερα γιατί είναι ευπώλητα λόγω της παρουσίας τους»
«Θα τους αναγκάσω να βάλουν τα χέρια στην τσέπη» ήταν το σχόλιο του Στέφανου Κασσελάκη.
Η δημοπρασία
Η εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε έκπληξη στους υποψήφιους αγοραστές του Cash or Trash με την Νάντια Μπέλε να αποκαλύπτει ότι «έχουμε γενέθλια την ίδια ημέρα».
Οι προσφορές ξεκίνησαν από τα 200 ευρώ προς απογοήτευση του Στέφανου Κασσελάκη αν και κάποιοι από τους αγοραστές ανακοίνωσαν από την αρχή ότι θα δώσουν επιπλέον χρήματα για τον οργανισμό Γίνε Άνθρωπος πέραν της τελικής συμφωνίας.
«Είμαι σκληρός διαπραγματευτής για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος για να κλείσει η συμφωνία στα 300 ευρώ με την Άννα Μαρία Ρογδάκη ζήτησε επιπλέον 50 ευρώ από καθέναν από τους τρεις αγοραστές που προσφέρθηκαν να δώσουν χρήματα πέραν του deal.
«Έχουμε συμφωνία αν βάλετε 50 ευρώ ο καθένας παραπάνω» είπε ο κ. Κασσελάκης αποσπώντας το ναι και από τους τρεις. Αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν 700 ευρώ από τις προσφορές αυτές για να προστεθούν στα 300 ευρώ που έδωσε η κυρία Ρογδάκη για τα ασημικά, με τον Στέφανο Κασσελάκη να βάζει άλλα 1.000 ευρώ ώστε τελικά να καταλήξουν στο Γίνε Άνθρωπος συνολικά 2.000 ευρώ.
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