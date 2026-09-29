Στο Cash or Trash ο Κασσελάκης: «Έφερα ασημικά της μητέρας μου, είμαι σκληρός διαπραγματευτής»

«Είμαι σκληρός διαπραγματευτής για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος για να κλείσει η συμφωνία στα 300 ευρώ με την Άννα Μαρία Ρογδάκη ζήτησε επιπλέον 50 ευρώ από καθέναν από τους τρεις αγοραστές που προσφέρθηκαν να δώσουν χρήματα πέραν του deal.«Έχουμε συμφωνία αν βάλετε 50 ευρώ ο καθένας παραπάνω» είπε ο κ. Κασσελάκης αποσπώντας το ναι και από τους τρεις. Αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν 700 ευρώ από τις προσφορές αυτές για να προστεθούν στα 300 ευρώ που έδωσε η κυρία Ρογδάκη για τα ασημικά, με τον Στέφανο Κασσελάκη να βάζει άλλα 1.000 ευρώ ώστε τελικά να καταλήξουν στο Γίνε Άνθρωπος συνολικά 2.000 ευρώ.