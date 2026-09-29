Apon: Η εμφάνιση της εγκυμονούσας συζύγου του σε συναυλία του, δείτε φωτογραφίες
Apon: Η εμφάνιση της εγκυμονούσας συζύγου του σε συναυλία του, δείτε φωτογραφίες
Ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει ότι θα γίνουν γονείς τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των Mad Video Music Awards
Στη συναυλία του Apon εμφανίστηκε η εγκυμονούσα σύζυγός του λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά.
Το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, ο καλλιτέχνης έδωσε συναυλία στο Θέατρο Άλσος και ανάμεσα στους θεατές, απαθανατίστηκε η σύζυγός του, Έφη Παππά. Η ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου εθεάθη να κάθεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ανάμεσα στον κόσμο, με ένα μαύρο σύνολο, στηρίζοντας τον APON στη νέα του εμφάνιση.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, με τον τραγουδιστή να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των Mad Video Music Awards. «Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα, αυτό είναι για εσένα, σε αγαπώ πολύ» είπε πει από τη σκηνή των μουσικών βραβείων.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Δρούκας
Το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, ο καλλιτέχνης έδωσε συναυλία στο Θέατρο Άλσος και ανάμεσα στους θεατές, απαθανατίστηκε η σύζυγός του, Έφη Παππά. Η ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου εθεάθη να κάθεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ανάμεσα στον κόσμο, με ένα μαύρο σύνολο, στηρίζοντας τον APON στη νέα του εμφάνιση.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, με τον τραγουδιστή να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των Mad Video Music Awards. «Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα, αυτό είναι για εσένα, σε αγαπώ πολύ» είπε πει από τη σκηνή των μουσικών βραβείων.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Δρούκας
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