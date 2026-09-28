Άλμα πέντε θέσεων για την Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη μετά τις νίκες σε Γερμανία, Σερβία
Άλμα πέντε θέσεων για την Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη μετά τις νίκες σε Γερμανία, Σερβία
Τα διπλά σε Άουγκσμπουργκ και Βελιγράδι έχουν φέρει πλέον την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο No41 του FIFA Ranking
Οι δύο μεγάλες νίκες της Εθνικής σε Άουγκσμπουργκ και Βελιγράδι για το Nations League είχαν άμεσο αποτύπωμα και στη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς από το Νο46 του FIFA Ranking, βρίσκεται πλέον στο Νο41.
Αυτό το άλμα πέντε θέσεων ήταν και κάτι που συζητείται αρκετά από όσους ασχολούνται με τα σχετικά θέματα ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η Σερβία μετά τις ήττες από Ελλάδα και Ολλανδία, έπεσε από το Νο43 στο Νο40.
Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ενδεχόμενα θετικά αποτελέσματα με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο για την Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη.
Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς υποδέχεται αρχικά την Ολλανδία που είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία με τη Γερμανία εντός έδρας και τη νίκη που πέτυχε στη Σερβία. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Ακολουθεί την Ολλανδία η Γερμανία με ένα βαθμό ενώ η Σερβία ακόμα δεν έχει βαθμό στο γκρουπ.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς από το Νο46 του FIFA Ranking, βρίσκεται πλέον στο Νο41.
Αυτό το άλμα πέντε θέσεων ήταν και κάτι που συζητείται αρκετά από όσους ασχολούνται με τα σχετικά θέματα ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η Σερβία μετά τις ήττες από Ελλάδα και Ολλανδία, έπεσε από το Νο43 στο Νο40.
Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ενδεχόμενα θετικά αποτελέσματα με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο για την Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη.
Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς υποδέχεται αρχικά την Ολλανδία που είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία με τη Γερμανία εντός έδρας και τη νίκη που πέτυχε στη Σερβία. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Ακολουθεί την Ολλανδία η Γερμανία με ένα βαθμό ενώ η Σερβία ακόμα δεν έχει βαθμό στο γκρουπ.
📈 Greece 🇬🇷 jumped 5 spots after the two wins in 🇷🇸🇩🇪, and are now 41st in the world.— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 28, 2026
📉 Serbia 🇷🇸 fell to 43rd.
📉 Costa Rica 🇨🇷 losing ground (5 spots) after 2/2 defeats in CONCACAF Nations League pic.twitter.com/IOMEtofgAg
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