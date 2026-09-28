Άλμα πέντε θέσεων για την Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη μετά τις νίκες σε Γερμανία, Σερβία
SPORTS
Εθνική Ελλάδας FIFA Ranking Nations League

Άλμα πέντε θέσεων για την Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη μετά τις νίκες σε Γερμανία, Σερβία

Τα διπλά σε Άουγκσμπουργκ και Βελιγράδι έχουν φέρει πλέον την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο No41 του FIFA Ranking

Άλμα πέντε θέσεων για την Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη μετά τις νίκες σε Γερμανία, Σερβία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οι δύο μεγάλες νίκες της Εθνικής σε Άουγκσμπουργκ και Βελιγράδι για το Nations League είχαν άμεσο αποτύπωμα και στη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη. 

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς από το Νο46 του FIFA Ranking, βρίσκεται πλέον στο Νο41. 

Αυτό το άλμα πέντε θέσεων ήταν και κάτι που συζητείται αρκετά από όσους ασχολούνται με τα σχετικά θέματα ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η Σερβία μετά τις ήττες από Ελλάδα και Ολλανδία, έπεσε από το Νο43 στο Νο40. 

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ενδεχόμενα θετικά αποτελέσματα με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο για την Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη. 

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς υποδέχεται αρχικά την Ολλανδία που είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία με τη Γερμανία εντός έδρας και τη νίκη που πέτυχε στη Σερβία. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Ακολουθεί την Ολλανδία η Γερμανία με ένα βαθμό ενώ η Σερβία ακόμα δεν έχει βαθμό στο γκρουπ.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης