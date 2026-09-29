Η διευθύντρια που φώναζε στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια έκανε μήνυση σε γονείς, συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση
Η διευθύντρια που φώναζε στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια έκανε μήνυση σε γονείς, συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση
Αναζητείται και ένας πατέρας για σωματική βλάβη - Ρομά οι γονείς που διώκονται - Η εκπαιδευτικός μετακινήθηκε σε άλλο σχολείο
Στη σύλληψη μιας μητέρας μετά από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια που καταγράφηκε σε βίντεο να ουρλιάζει προς τα μικρά παιδιά να χρησιμοποιεί ανοίκειες εκφράσεις, προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός.
Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση που οδήγησε στη σύλληψη αφορούσε απειλή και εξύβριση, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει κατατεθεί μήνυση και κατά ενός πατέρα, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη. Οι γονείς που διώκονται είναι Ρομά.
Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά το περιστατικό, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού την οποία κατήγγειλε και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.
Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου. Στη συνέχεια η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός", χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.
Υπενθυμίζεται ότι από τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής υπήρξε καταγγελία ότι επιτέθηκαν σωματικά στην εκπαιδευτικό που, κατά πληροφορίες, έχει πλέον μετακινηθεί από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων.
Στο βίντεο ακούγεται η εκπαιδευτικό να φωνάζει σε έντονο ύφος στα παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε προκληθεί στον χώρο του σχολείου.
Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, να λέει τη φράση: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!». Η διευθύντρια συνεχίζει να φωνάζει προς τα παιδιά λέγοντας «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».
Όταν, δε, περαστικοί επιχείρησαν να παρέμβουν για τις φωνές προς τα παιδιά, η διευθύντρια αντέδρασε λέγοντας προς έναν ενήλικο «ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».
Δείτε το βίντεο:
«Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά» είπε σε άλλο σημείο απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που της είπε «γιατί φωνάζετε πάνω τους;» με την ίδια να επιμένει, «φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».
Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση που οδήγησε στη σύλληψη αφορούσε απειλή και εξύβριση, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει κατατεθεί μήνυση και κατά ενός πατέρα, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη. Οι γονείς που διώκονται είναι Ρομά.
Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά το περιστατικό, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού την οποία κατήγγειλε και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.
Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου. Στη συνέχεια η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός", χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.
Υπενθυμίζεται ότι από τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής υπήρξε καταγγελία ότι επιτέθηκαν σωματικά στην εκπαιδευτικό που, κατά πληροφορίες, έχει πλέον μετακινηθεί από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων.
«Σας έφαγα, ντροπή σας!»Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά την ανάρτηση βίντεο από όσα συνέβησαν στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
Στο βίντεο ακούγεται η εκπαιδευτικό να φωνάζει σε έντονο ύφος στα παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε προκληθεί στον χώρο του σχολείου.
Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, να λέει τη φράση: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!». Η διευθύντρια συνεχίζει να φωνάζει προς τα παιδιά λέγοντας «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».
Όταν, δε, περαστικοί επιχείρησαν να παρέμβουν για τις φωνές προς τα παιδιά, η διευθύντρια αντέδρασε λέγοντας προς έναν ενήλικο «ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».
Δείτε το βίντεο:
«Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά» είπε σε άλλο σημείο απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που της είπε «γιατί φωνάζετε πάνω τους;» με την ίδια να επιμένει, «φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».
Η διευθύντρια καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο εμφανίζεται να βαδίζει στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου λέγοντας σε άλλο σημείο «σιγά που θα απολογηθώ κιόλας», απευθύνεται εκ νέου στα παιδιά λέγοντας «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, καταγγέλλει σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού και δηλώνει ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.
Σε δήλωσή του καταδικάζει «απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου» σημειώνει και συμπληρώνει:
«Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):
Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή».
Ο κ. Αναστασόπουλος κατέληξε: «Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση», καταλήγει.
Η καταγγελία για επίθεση στην εκπαιδευτικό
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, καταγγέλλει σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού και δηλώνει ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.
Σε δήλωσή του καταδικάζει «απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου» σημειώνει και συμπληρώνει:
«Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):
Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή».
Ο κ. Αναστασόπουλος κατέληξε: «Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση», καταλήγει.
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