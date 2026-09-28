«Έκανα ό,τι μου έμαθες»: Η ατάκα του Τσιμίκα στον Κλοπ μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας
SPORTS
Κώστας Τσιμίκας Γιούργκεν Κλοπ

«Έκανα ό,τι μου έμαθες»: Η ατάκα του Τσιμίκα στον Κλοπ μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας

«Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το κεφάλι και να δουλέψουμε επειδή σε τρεις μέρες έχουμε νέο τελικό» είπε ο Κώστας Τσιμίκας

«Έκανα ό,τι μου έμαθες»: Η ατάκα του Τσιμίκα στον Κλοπ μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας
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Η Εθνική Ελλάδος πέτυχε μεγαλειώδη νίκη στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, καθώς υπέταξε τη Γερμανία με 1-0. Ο Κώστας Τσιμίκας πανηγύρισε κόντρα στον πρώην προπονητή του στη Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, κι αποκάλυψε τί του είπε μετά το ματς.


Οι δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα

«Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και το positioning με παίκτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα κλαμπ του κόσμου. Δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Θέλω να δώσω συγχαργτήρια στους συμπαίκτες μου. Νομίζω όλοι είδανε πως κάναμε άμυνα. Ο κύριως στόχος μας ήταν να μη βάλουμε γκολ κι έτσι έγινε και πήραμε τη νίκη με το γκολ του Κουρμπέλη. Σίγουρα έχουμε άλλα δυο ματς μπροστά μας μέχρι την επόμενη κλήση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να βγούμε δεύτεροι ή πρώτοι.

Το πιο φανταστικό συναίσθημα είναι που τον είδα μετά από καιρό. Έχω περάει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω πως υπάρχει μια σχέση αγάπης και σεβασμού μεταξύ μας. Είμαι πολύ χαρούμενος. Όπως του είπα "έκανα ό,τι μου έμαθες". Τον νίκησα με τα δικά του όπλα! Γελούσε. Θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το κεφάλι και να δουλέψουμε επειδή σε τρεις μέρες έχουμε νέο τελικό».

Πηγή: gazzetta.gr
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