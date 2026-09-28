Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή που προκάλεσε την φονική έκρηξη στην Πλάκα, στεγανό το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με την ΔΑΕΕ
Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή που προκάλεσε την φονική έκρηξη στην Πλάκα, στεγανό το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με την ΔΑΕΕ
Οι συσκευές του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο που ήταν συνδεδεμένες στο φυσικό αέριο ήταν τρεις: Μία κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού - Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το ακριβές σημείο της διαρροής
Στο συμπέρασμα πως η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την πολύνεκρη έκρηξη στο κτήριο στην Πλάκα ξεκίνησε από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που κατοικούσε το ζευγάρι των ηλικιωμένων φαίνεται να οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής που χειρίζονται την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, από την έρευνα που έγινε στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου δεν εντοπίστηκε διαρροή. Όπως εξήγησαν οι ίδιες πηγές, έγινε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο και το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό.
Με βάση τα παραπάνω, οι ερευνητές εκτιμούν πως η διαρροή έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου – το μοναδικό που ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο. Οι συσκευές που ήταν συνδεδεμένες σε αυτό ήταν τρεις. Μία κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού, χωρίς ακόμα να έχει εντοπιστεί το ακριβές σημείο της διαρροής.
Να σημειωθεί πως εχθές (27/9) έφτασαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών. Οι οικογένειες θα δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.
Υπενθυμίζεται ότι από τη φονική έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους έχασαν τη ζωή τους η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της Φλορίν Χότζα, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι Αθηνά Παπαρέσκου και Έντμοντ Χινγκς.
Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, από την έρευνα που έγινε στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου δεν εντοπίστηκε διαρροή. Όπως εξήγησαν οι ίδιες πηγές, έγινε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο και το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό.
Με βάση τα παραπάνω, οι ερευνητές εκτιμούν πως η διαρροή έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου – το μοναδικό που ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο. Οι συσκευές που ήταν συνδεδεμένες σε αυτό ήταν τρεις. Μία κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού, χωρίς ακόμα να έχει εντοπιστεί το ακριβές σημείο της διαρροής.
Να σημειωθεί πως εχθές (27/9) έφτασαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών. Οι οικογένειες θα δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.
Στην Ελλάδα οι συγγενείς των θυμάτων
Υπενθυμίζεται ότι από τη φονική έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους έχασαν τη ζωή τους η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της Φλορίν Χότζα, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι Αθηνά Παπαρέσκου και Έντμοντ Χινγκς.
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