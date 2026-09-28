Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή που προκάλεσε την φονική έκρηξη στην Πλάκα, στεγανό το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με την ΔΑΕΕ

Οι συσκευές του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο που ήταν συνδεδεμένες στο φυσικό αέριο ήταν τρεις: Μία κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού - Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το ακριβές σημείο της διαρροής