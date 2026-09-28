Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο της Πορτογαλίας μετά από 18 χρόνια και στο τέλος έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια, βίντεο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο της Πορτογαλίας μετά από 18 χρόνια και στο τέλος έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια, βίντεο
Κάτι αντίστοιχο είχε να συμβεί από τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ελβετία για το Euro 2008
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής στην χθεσινή (27/9) νίκη της Πορτογαλίας εκτός έδρας με 2-1 επί της Νορβηγίας για τη 2η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League.
Κάτι αντίστοιχο, να μην αγωνιστεί ούτε λεπτό δηλαδή με την εθνική ομάδα, είχε να συμβεί από το 2008 και τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ελβετία για το Euro. Οι Πορτογάλοι είχαν ηττηθεί με 2-0.
Ο 41χρονος σούπερ σταρ με το που τελείωσε πάντως το παιχνίδι στη Νορβηγία έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια.
Ο προπονητής της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζέσους κλήθηκε να απαντήσει στους λόγους που άφησε τον Ρονάλντο στον πάγκο σε όλο το παιχνίδι: «Σκέφτηκα να τον βάλω για μισή ώρα στο τέλος, αλλά το παιχνίδι ήθελε άλλου είδους διαχείριση και θεώρησα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή να μπει. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια τις επόμενες ημέρες.
Αυτό δεν έγινε για να τον προφυλάξω ενόψει συνέχειας γιατί ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί, απλώς πίστευα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παίξει. Ήθελα έναν παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά. Με τη Δανία πιθανότατα θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει» τόνισε ο Ζέσους.
Κάτι αντίστοιχο, να μην αγωνιστεί ούτε λεπτό δηλαδή με την εθνική ομάδα, είχε να συμβεί από το 2008 και τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ελβετία για το Euro. Οι Πορτογάλοι είχαν ηττηθεί με 2-0.
Ο 41χρονος σούπερ σταρ με το που τελείωσε πάντως το παιχνίδι στη Νορβηγία έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια.
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Ο προπονητής της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζέσους κλήθηκε να απαντήσει στους λόγους που άφησε τον Ρονάλντο στον πάγκο σε όλο το παιχνίδι: «Σκέφτηκα να τον βάλω για μισή ώρα στο τέλος, αλλά το παιχνίδι ήθελε άλλου είδους διαχείριση και θεώρησα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή να μπει. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια τις επόμενες ημέρες.
Αυτό δεν έγινε για να τον προφυλάξω ενόψει συνέχειας γιατί ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί, απλώς πίστευα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παίξει. Ήθελα έναν παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά. Με τη Δανία πιθανότατα θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει» τόνισε ο Ζέσους.
𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐍𝐂𝐇, 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 🫡©️— 433 (@433) September 27, 2026
Cristiano Ronaldo was an unused substitute for Portugal for the first time since 2008, but could still be heard supporting his teammates from the bench 💺
🎥 @tv2sport pic.twitter.com/WHCCGaRg3Z
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