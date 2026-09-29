Ναόμι Γουότς: Η κοινή εμφάνιση με τη 17χρονη τρανς κόρη της - Η μία έβαλε μίνι φόρεμα και η άλλη σατέν κοστούμι
Ναόμι Γουότς: Η κοινή εμφάνιση με τη 17χρονη τρανς κόρη της - Η μία έβαλε μίνι φόρεμα και η άλλη σατέν κοστούμι
Η ηθοποιός και η Κάι Σράιμπερ έδωσαν το «παρών» σε εκδήλωση της Gucci στο Μιλάνο
Μία κοινή εμφάνιση με την τρανς κόρη της, Κάι Σράιμπερ έκανε η Ναόμι Γουότς, με τη 17χρονη να επιλέγει ένα μίνι φόρεμα και τη μητέρα της ένα σατέν κοστούμι.
Οι δύο τους βρέθηκαν σε εκδήλωση της Gucci στο Μιλάνο, με την έφηβη να τραβά τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η ηθοποιός και η κόρη της πόζαραν μαζί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 της Gucci. Η 57χρονη Γουότς επέλεξε ένα έντονο φούξια κοστούμι, το οποίο συνδύασε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ η Κάι έβαλε ένα λευκό αμάνικο, μίνι φόρεμα και ασημί ψηλοτάκουνα. Το look της ολοκληρώθηκε με έντονο μακιγιάζ, μια τσάντα Gucci και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.
Σε ανάρτηση που έκανε η Ναόμι Γουότς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εικόνες τόσο με την κόρη της, όσο και από την πασαρέλα. Σε μερικές εμφανίστηκε η ίδια μόνη της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η 17χρονη Κάι, η οποία έχει μιλήσει δημόσια για την ταυτότητά της ως τρανς κορίτσι και ο 19χρονος αδερφός της, Σάσα είναι τα δύο παιδιά που απέκτησαν η Γουότς και ο Λιβ Σράιμπερ, με τον οποίο η ηθοποιός διατηρούσε σχέση από το 2005 έως το 2016.
Ο Σράιμπερ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Τέιλορ Νέισεν από το 2023, είχε μιλήσει τον Μάιο στο Variety για την αντίδρασή του όταν η κόρη του, του αποκάλυψε ότι είναι τρανς: «Η Κάι ήταν πάντα αυτή που είναι η Κάι. Αλλά υποθέτω ότι η πιο βαθιά στιγμή ήταν όταν μας ζήτησε να αλλάξουμε τις αντωνυμίες που χρησιμοποιούσαμε για εκείνη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου φάνηκε και τόσο σημαντικό, μόνο και μόνο επειδή η Κάι ήταν τόσο θηλυκή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα». Ο ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει την κόρη του «μαχήτρια», ενώ είχε τονίσει τη σημασία του να εκφράζει δημόσια την ταυτότητά της.
Οι δύο τους βρέθηκαν σε εκδήλωση της Gucci στο Μιλάνο, με την έφηβη να τραβά τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η ηθοποιός και η κόρη της πόζαραν μαζί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 της Gucci. Η 57χρονη Γουότς επέλεξε ένα έντονο φούξια κοστούμι, το οποίο συνδύασε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ η Κάι έβαλε ένα λευκό αμάνικο, μίνι φόρεμα και ασημί ψηλοτάκουνα. Το look της ολοκληρώθηκε με έντονο μακιγιάζ, μια τσάντα Gucci και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.
Σε ανάρτηση που έκανε η Ναόμι Γουότς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εικόνες τόσο με την κόρη της, όσο και από την πασαρέλα. Σε μερικές εμφανίστηκε η ίδια μόνη της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η 17χρονη Κάι, η οποία έχει μιλήσει δημόσια για την ταυτότητά της ως τρανς κορίτσι και ο 19χρονος αδερφός της, Σάσα είναι τα δύο παιδιά που απέκτησαν η Γουότς και ο Λιβ Σράιμπερ, με τον οποίο η ηθοποιός διατηρούσε σχέση από το 2005 έως το 2016.
Ο Σράιμπερ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Τέιλορ Νέισεν από το 2023, είχε μιλήσει τον Μάιο στο Variety για την αντίδρασή του όταν η κόρη του, του αποκάλυψε ότι είναι τρανς: «Η Κάι ήταν πάντα αυτή που είναι η Κάι. Αλλά υποθέτω ότι η πιο βαθιά στιγμή ήταν όταν μας ζήτησε να αλλάξουμε τις αντωνυμίες που χρησιμοποιούσαμε για εκείνη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου φάνηκε και τόσο σημαντικό, μόνο και μόνο επειδή η Κάι ήταν τόσο θηλυκή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα». Ο ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει την κόρη του «μαχήτρια», ενώ είχε τονίσει τη σημασία του να εκφράζει δημόσια την ταυτότητά της.
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