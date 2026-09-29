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Ο Ντίλαν Σπράους και η Μπάρμπαρα Πάλβιν έγιναν γονείς για πρώτη φορά
GALA
Ντίλαν Σπράους Μπάρμπαρα Πάλβιν Παιδί

Ο Ντίλαν Σπράους και η Μπάρμπαρα Πάλβιν έγιναν γονείς για πρώτη φορά

Ο ηθοποιός και το μοντέλο παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2023

Ο Ντίλαν Σπράους και η Μπάρμπαρα Πάλβιν έγιναν γονείς για πρώτη φορά
Ιωάννα Μαρίνου
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Ντίλαν Σπράους και η Μπάρμπαρα Πάλβιν, καθώς υποδέχτηκαν την κόρη τους πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού του τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το μωρό ήρθε στον κόσμο στις 7 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της Labor Day, της Ημέρας της Εργασίας στις ΗΠΑ.

«Πήραμε την Ημέρα της Εργασίας κυριολεκτικά φέτος» έγραψαν σε κοινή ανάρτησή τους στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα, κρατώντας την κόρη τους. Και οι τρεις φορούν φανέλες των Los Angeles Dodgers, ενώ παρακολουθούν έναν αγώνα στην τηλεόραση.

Δείτε την ανάρτηση


Ο 34χρονος ηθοποιός και το 32χρονο μοντέλο παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2023. Ο Σπράους είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι εκείνος και η σύζυγός του περιμένουν το πρώτο τους παιδί, κατά την εμφάνισή τους στο 79ο Φεστιβάλ Καννών στη Γαλλία. Το ζευγάρι είχε ποζάρει μαζί στην εκδήλωση, με την Πάλβιν να φορά ένα γαλάζιο φόρεμα, ενώ κρατούσε τη φουσκωμένη της κοιλιά.


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Τον Ιούλιο, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι περιμένουν κορίτσι, στο πρώτο επεισόδιο του podcast του «Wildmen». «Θέλεις να το πεις;» τον ρώτησε τότε η Πάλβιν. «Ναι, την αποκαλούμε “principessa”» απάντησε ο Σπράους, εξηγώντας ότι πρόκειται για το ιταλικό «πριγκίπισσα».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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