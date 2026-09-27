Nations League: Μόνη στην κορυφή του ομίλου η Εθνική Ελλάδας, δείτε τη βαθμολογία
Nations League: Μόνη στην κορυφή του ομίλου η Εθνική Ελλάδας, δείτε τη βαθμολογία
Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε εκτός έδρας της Γερμανίας με 1-0 και βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου της στο UEFA Nations League
Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στη League A του UEFA Nations League. Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας στην πρεμιέρα, η «γαλανόλευκη» πανηγύρισε άλλη μία, αυτήν την φορά κόντρα στη Γερμανία.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετρά έξι πόντους και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, με την Ολλανδία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έχοντας τέσσερις βαθμούς. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα υποδεχθεί το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45) τους «οράνιε», με στόχο την κατάκτηση της τρίτης διαδοχικής νίκης στον όμιλο.
Η βαθμολογία του ομίλου:
1. Ελλάδα 6
2. Ολλανδία 4
3. Γερμανία 1
4. Σερβία 0
Η επόμενη αγωνιστική:
Πέμπτη (1/10)
Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)
Γερμανία - Σερβία (21:45)
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετρά έξι πόντους και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, με την Ολλανδία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έχοντας τέσσερις βαθμούς. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα υποδεχθεί το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45) τους «οράνιε», με στόχο την κατάκτηση της τρίτης διαδοχικής νίκης στον όμιλο.
Η βαθμολογία του ομίλου:
1. Ελλάδα 6
2. Ολλανδία 4
3. Γερμανία 1
4. Σερβία 0
Η επόμενη αγωνιστική:
Πέμπτη (1/10)
Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)
Γερμανία - Σερβία (21:45)
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