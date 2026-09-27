Nations League: Μόνη στην κορυφή του ομίλου η Εθνική Ελλάδας, δείτε τη βαθμολογία
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου βαθμολογία UEFA Nations League Εθνική Γερμανίας

Nations League: Μόνη στην κορυφή του ομίλου η Εθνική Ελλάδας, δείτε τη βαθμολογία

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε εκτός έδρας της Γερμανίας με 1-0 και βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου της στο UEFA Nations League

Nations League: Μόνη στην κορυφή του ομίλου η Εθνική Ελλάδας, δείτε τη βαθμολογία
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στη League A του UEFA Nations League. Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας στην πρεμιέρα, η «γαλανόλευκη» πανηγύρισε άλλη μία, αυτήν την φορά κόντρα στη Γερμανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετρά έξι πόντους και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, με την Ολλανδία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έχοντας τέσσερις βαθμούς. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα υποδεχθεί το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45) τους «οράνιε», με στόχο την κατάκτηση της τρίτης διαδοχικής νίκης στον όμιλο.

Η βαθμολογία του ομίλου:
1. Ελλάδα 6
2. Ολλανδία 4
3. Γερμανία 1
4. Σερβία 0

Η επόμενη αγωνιστική:
Πέμπτη (1/10)

Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)
Γερμανία - Σερβία (21:45)
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης