Η Νίκη Κάρτσωνα ετοιμάζεται να φύγει από την Αθήνα: Είναι ο στόχος της ζωής μου να επιστρέψω στην Καλαμάτα
Η Νίκη Κάρτσωνα ετοιμάζεται να φύγει από την Αθήνα: Είναι ο στόχος της ζωής μου να επιστρέψω στην Καλαμάτα
«Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναχωρούμε το καλοκαίρι», εξήγησε το πρώην μοντέλο
Από την Αθήνα ετοιμάζεται να φύγει η Νίκη Κάρτσωνα και να εγκατασταθεί στην Καλαμάτα, εκπληρώνοντας τον στόχο της ζωής της.
Το πρώην μοντέλο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, εξήγησε πως περιμένει να τελειώσει το σχολείο ο γιος της και από το καλοκαίρι και έπειτα θα μετακομίσει με τον σύζυγό της, καθώς θέλει να απλοποιήσει τη ζωή της, όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν.
Η Νίκη Κάρτσωνα είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε εάν ο γιος της θα φύγει από το σπίτι για να σπουδάσει: «Θα φύγουμε εμείς από το σπίτι. Ένα μεγάλο μου όνειρο είναι να επιστρέψω στην Καλαμάτα. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής μου. Θέλω να φύγω από την Αθήνα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ από 12 χρονών, μου έδωσε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η Καλαμάτα νιώθω ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις και είσαι δύο ώρες μακριά από την Αθήνα. Οπότε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναχωρούμε το καλοκαίρι και μένει ο Φίλιππος εδώ. Την έχω πάρει χρόνια την απόφαση. Έχω βάλει πολλές φορές τον εαυτό μου πίσω για τους άλλους. Νιώθω ότι θέλω να απλοποιήσω πάρα πολύ τη ζωή μου. Είναι πολύ ωραίο να γυρίζεις στις ρίζες σου».
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε, η ζωή στις πιο μικρές πόλεις, όπως είναι η Καλαμάτα, είναι πιο «ανθρώπινη» σε σχέση με την Αθήνα, η οποία είναι πιο σκληρή. Η Νίκη Κάρτσωνα θεωρεί πως είναι δώρο που έχει τη δυνατότητα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: «Είναι ένα όνειρό μου που δεν ρώτησα, απλά είπα ότι τελειώνοντας ο Φίλιππος το σχολείο, το πήρα απόφαση, εγώ θέλω να φύγω», κατέληξε.
Το πρώην μοντέλο μετρά 19 χρόνια γάμου με τον Νίκο Χατζή. Τον Ιούλιο γιόρτασαν την επέτειό τους, με την ίδια να δημοσιεύει στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και να σημειώνει στη λεζάντα: «Ιούλιος. Ο μήνας που αγαπώ. Ο 7ος μήνας του χρόνου. Ο αριθμός ( 7 ). Το 1977 γεννήθηκα. Το 2007 παντρεύτηκα. Τον Ιούλιο γεννήθηκε ο Φίλιππος. 01.07. Σήμερα και σαν σήμερα 01.07.2007 παντρευτήκαμε. Και συνεχίζουμε. Καλό μας μήνα».
Το πρώην μοντέλο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, εξήγησε πως περιμένει να τελειώσει το σχολείο ο γιος της και από το καλοκαίρι και έπειτα θα μετακομίσει με τον σύζυγό της, καθώς θέλει να απλοποιήσει τη ζωή της, όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν.
Η Νίκη Κάρτσωνα είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε εάν ο γιος της θα φύγει από το σπίτι για να σπουδάσει: «Θα φύγουμε εμείς από το σπίτι. Ένα μεγάλο μου όνειρο είναι να επιστρέψω στην Καλαμάτα. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής μου. Θέλω να φύγω από την Αθήνα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ από 12 χρονών, μου έδωσε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η Καλαμάτα νιώθω ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις και είσαι δύο ώρες μακριά από την Αθήνα. Οπότε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναχωρούμε το καλοκαίρι και μένει ο Φίλιππος εδώ. Την έχω πάρει χρόνια την απόφαση. Έχω βάλει πολλές φορές τον εαυτό μου πίσω για τους άλλους. Νιώθω ότι θέλω να απλοποιήσω πάρα πολύ τη ζωή μου. Είναι πολύ ωραίο να γυρίζεις στις ρίζες σου».
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε, η ζωή στις πιο μικρές πόλεις, όπως είναι η Καλαμάτα, είναι πιο «ανθρώπινη» σε σχέση με την Αθήνα, η οποία είναι πιο σκληρή. Η Νίκη Κάρτσωνα θεωρεί πως είναι δώρο που έχει τη δυνατότητα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: «Είναι ένα όνειρό μου που δεν ρώτησα, απλά είπα ότι τελειώνοντας ο Φίλιππος το σχολείο, το πήρα απόφαση, εγώ θέλω να φύγω», κατέληξε.
Το πρώην μοντέλο μετρά 19 χρόνια γάμου με τον Νίκο Χατζή. Τον Ιούλιο γιόρτασαν την επέτειό τους, με την ίδια να δημοσιεύει στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και να σημειώνει στη λεζάντα: «Ιούλιος. Ο μήνας που αγαπώ. Ο 7ος μήνας του χρόνου. Ο αριθμός ( 7 ). Το 1977 γεννήθηκα. Το 2007 παντρεύτηκα. Τον Ιούλιο γεννήθηκε ο Φίλιππος. 01.07. Σήμερα και σαν σήμερα 01.07.2007 παντρευτήκαμε. Και συνεχίζουμε. Καλό μας μήνα».
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