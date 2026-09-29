Η Νίκη Κάρτσωνα ετοιμάζεται να φύγει από την Αθήνα: Είναι ο στόχος της ζωής μου να επιστρέψω στην Καλαμάτα

Όπως επισήμανε, η ζωή στις πιο μικρές πόλεις, όπως είναι η Καλαμάτα, είναι πιο «ανθρώπινη» σε σχέση με την Αθήνα, η οποία είναι πιο σκληρή. Η Νίκη Κάρτσωνα θεωρεί πως είναι δώρο





Το πρώην μοντέλο μετρά 19 χρόνια γάμου με τον Νίκο Χατζή. Τον Ιούλιο



», κατέληξε.Το πρώην μοντέλο μετρά 19 χρόνια γάμου με τον Νίκο Χατζή. Τον Ιούλιο γιόρτασαν την επέτειό τους , με την ίδια να δημοσιεύει στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και να σημειώνει στη λεζάντα: «Ιούλιος. Ο μήνας που αγαπώ. Ο 7ος μήνας του χρόνου. Ο αριθμός ( 7 ). Το 1977 γεννήθηκα. Το 2007 παντρεύτηκα. Τον Ιούλιο γεννήθηκε ο Φίλιππος. 01.07. Σήμερα και σαν σήμερα 01.07.2007 παντρευτήκαμε. Και συνεχίζουμε. Καλό μας μήνα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Niki Kartsona (@nikikartsona)

που έχει τη δυνατότητα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: «Είναι ένα όνειρό μου που δεν ρώτησα, απλά είπα ότι τελειώνοντας ο Φίλιππος το σχολείο, το πήρα απόφαση, εγώ θέλω να φύγω