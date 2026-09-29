Ο γιος του Λορέντζο Καριέρε ανέβασε κοινή φωτογραφία τους 2,5 μήνες μετά τον θάνατό του: Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα, έγραψε
Ο γιος του Λορέντζο Καριέρε ανέβασε κοινή φωτογραφία τους 2,5 μήνες μετά τον θάνατό του: Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα, έγραψε
Ο Λορέντζο Καριέρε που έγινε γνωστός από το ριάλιτι Bar πέθανε στα 51 του χρόνια
Δυόμισι μήνες μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε, ο γιος του δημοσίευσε κοινή φωτογραφία τους, γράφοντας ότι «εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα».
Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά, που έγινε γνωστός από το ριάλιτι Bar και γιος της τραγουδίστριας Ματούλας πέθανε στα 51 του χρόνια, στις 15 Ιουλίου.
Ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε έκανε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου μια ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη για την απώλεια του πατέρα του. Στην ασπρόμαυρη εικόνα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, ο Ρομπέρτο Καριέρε εμφανίζεται στην παιδική του ηλικία, αγκαλιά με τον πατέρα του. «Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα» έγραψε πάνω στο story που έκανε και πρόσθεσε ένα emoji με μία ραγισμένη καρδιά και ένα περιστέρι.
Δείτε την ανάρτησή του
«Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου»
Ο Λορέντζο Καριέρε είχε αποκτήσει με την Έλενα Κατραβά δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο. Λίγες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του, ο γιος του Ρομπέρτο είχε προχωρήσει σε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Όπως είχε γράψει: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα».
Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε τον πατέρα του ως έναν οικογενειάρχη, που ήταν πάντα στο πλευρό τους: «Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους. Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη».
Κλείνοντας, ο Ρομπέρτο Καριέρε σημείωσε: «Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας. Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά, γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις. Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή».
Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά, που έγινε γνωστός από το ριάλιτι Bar και γιος της τραγουδίστριας Ματούλας πέθανε στα 51 του χρόνια, στις 15 Ιουλίου.
Ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε έκανε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου μια ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη για την απώλεια του πατέρα του. Στην ασπρόμαυρη εικόνα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, ο Ρομπέρτο Καριέρε εμφανίζεται στην παιδική του ηλικία, αγκαλιά με τον πατέρα του. «Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα» έγραψε πάνω στο story που έκανε και πρόσθεσε ένα emoji με μία ραγισμένη καρδιά και ένα περιστέρι.
Δείτε την ανάρτησή του
«Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου»
Ο Λορέντζο Καριέρε είχε αποκτήσει με την Έλενα Κατραβά δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο. Λίγες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του, ο γιος του Ρομπέρτο είχε προχωρήσει σε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Όπως είχε γράψει: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα».
Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε τον πατέρα του ως έναν οικογενειάρχη, που ήταν πάντα στο πλευρό τους: «Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους. Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη».
Κλείνοντας, ο Ρομπέρτο Καριέρε σημείωσε: «Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας. Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά, γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις. Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή».
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