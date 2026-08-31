Η Ιουλία Καλλιμάνη ανέβασε στη σκηνή μικρή θαυμάστριά της, ήξερε όλους τους στίχους τραγουδιού της, δείτε βίντεο
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Ιουλία Καλλιμάνη Συναυλία θαυμάστρια

Η Ιουλία Καλλιμάνη ανέβασε στη σκηνή μικρή θαυμάστριά της, ήξερε όλους τους στίχους τραγουδιού της, δείτε βίντεο

Το μικρό κορίτσι τραγούδησε το  «Στα Καλύτερα που Έλκονται»

Η Ιουλία Καλλιμάνη ανέβασε στη σκηνή μικρή θαυμάστριά της, ήξερε όλους τους στίχους τραγουδιού της, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
53 ΣΧΟΛΙΑ
Μία μικρή θαυμάστριά της ανέβασε στη σκηνή η Ιουλία Καλλιμάνη, με τις δύο να τραγουδούν μαζί, ενώ το κορίτσι έδειχνε πως γνώριζε όλους τους στίχους κομματιού της.

Η Ιουλία Καλλιμάνη πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις, στις 28 και 29 Αυγούστου στη Λεμεσό της Κύπρου. Ανάμεσα σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media με τις ερμηνείες της τραγουδίστριας, ξεχώρισαν εκείνα που μαζί με ένα μικρό κορίτσι είπαν το «Στα Καλύτερα που Έλκονται».

Η τραγουδίστρια φάνηκε να απολαμβάνει αυτή τη μουσική στιγμή, αφήνοντας σε πολλά σημεία τη μικρή να τραγουδήσει μόνη της, η οποία ήταν ιδιαίτερη άνετη μπροστά στους θεατές που την παρακολουθούσαν.

Δείτε βίντεο

@sotiriskonstanti

Στα καλύτερα που έρχονται@iouliakallimani_OFFICIAL#theama #limasolcyprus #foryoupage❤️❤️

♬ original sound - Sotiris Konstanti
Ιωάννα Μαρίνου
53 ΣΧΟΛΙΑ

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