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Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Ταλούλα δημοσίευσε φωτογραφία να τον φιλάει στο κεφάλι
GALA
Μπρους Γουίλις Ταλούλα Γουίλις Φωτογραφία

Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Ταλούλα δημοσίευσε φωτογραφία να τον φιλάει στο κεφάλι

Τόσο γλυκός, έγραψε η κόρη του 71χρουνου ηθοποιού

Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Ταλούλα δημοσίευσε φωτογραφία να τον φιλάει στο κεφάλι
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον πατέρα της, Μπρους Γούιλις δημοσίευσε η κόρη του, Ταλούλα, στην οποία εμφανίζεται να φιλάει τον ηθοποιό στο κεφάλι.

Η 32χρονη προχώρησε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου σε μία δημοσίευση, καθώς μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα κοινό στιγμιότυπο με τον πατέρα της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Τόσο γλυκός» έγραψε στη λεζάντα για τον 71χρονο.

Δείτε την ανάρτησή της


Η φωτογραφία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της Ταλούλα με τον Τζάστιν Άσι, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην αυλή του οικογενειακού σπιτιού τους στο Άινταχο. Η Vogue είχε δημοσιεύσει στιγμιότυπα από τον γάμο, με τηνασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία ο πατέρας της την αγκαλιάζει, να ξεχωρίζει.

Ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023. Έναν χρόνο νωρίτερα, η οικογένειά του είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από την υποκριτική, καθώς είχε διαγνωστεί αρχικά με αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει την επικοινωνία. Τον περασμένο Αύγουστο έγινε γνωστό ότι ο ηθοποιός μετακόμισε σε ξεχωριστό σπίτι, λίγα μέτρα μακριά από την κύρια κατοικία όπου έμενε με τη σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ, προκειμένου να λαμβάνει φροντίδα όλο το 24ωρο.

Η Χέμινγκ έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Hello!, ανέφερε, ότι οι κόρες τους, Μέιμπελ Ρέι και Έβελιν Πεν την έχουν δει να είναι δυνατή, αλλά και σε στιγμές κατά τις οποίες έχει «καταρρεύσει στο πάτωμα».

Ο Μπρους Γουίλις έχει επίσης τρεις κόρες από τον γάμο του με την Ντέμι Μουρ, τη Ρούμερ, τη Σκάουτ και την Ταλούλα.
Ιωάννα Μαρίνου

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