Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Ταλούλα δημοσίευσε φωτογραφία να τον φιλάει στο κεφάλι

32χρονη προχώρησε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου σε μία δημοσίευση, καθώς μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα κοινό στιγμιότυπο με τον πατέρα της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

71χρονο.





Vogue είχε δημοσιεύσει στιγμιότυπα από τον γάμο, με την