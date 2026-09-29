ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από τροχαίο φορτηγού με μοτοσικλέτα

Κατερίνα Τσαβάλου: Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου
GALA
Κατερίνα Τσάβαλου προσωπικη ζωή Διαζύγιο

Κατερίνα Τσαβάλου: Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου

Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, είπε η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή

Κατερίνα Τσαβάλου: Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Κατερίνα Τσαβάλου, δηλώνοντας πως είναι μόνη της και δεν έχει στο μυαλό της νέους έρωτες, καθώς προτεραιότητά της είναι το παιδί της.

Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας την καθημερινότητά της σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της.

Η Κατερίνα Τσαβάλου, που με τον πρώην σύζυγό της έχει αποκτήσει μία κόρη, εξήγησε πως στην παρούσα φάση, το παιδί είναι η βασική προτεραιότητά της και όχι η προσωπική της ζωή: «Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου».

Δείτε το βίντεο



Όσο για το εάν την αγχώνει το γεγονός ότι χώρισε, σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις, απάντησε: «Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, αλλά δεν το σκέφτομαι για να μην χάσω την πίστη μου στην αγάπη».

TOM_3526
Η Κατερίνα Τσάβαλου σε παλαιότερη έξοδο με τον Δημήτρη Στεργίου
Η ηθοποιός και ο Δημήτρης Στεργίου χώρισαν έπειτα από 7 χρόνια γάμου. Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Κατερίνα Τσαβάλου τον Σεπτέμβριο του 2024 στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε πει για τις αλλαγές στη ζωή της: «Δεν πετάω την σκούφια μου για αλλαγές, αλλά τις αντιμετωπίζω. Το παιδί είναι η προτεραιότητά μας και για εμένα και για τον μπαμπά της. Ήρθαν αυτές οι αλλαγές, όπως ήρθαν και τώρα προσαρμοζόμαστε και η ζωή είναι μπροστά μας».
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης