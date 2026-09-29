Κατερίνα Τσαβάλου: Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου

Όσο για το εάν την αγχώνει το γεγονός ότι χώρισε, σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις, απάντησε: «





Η Κατερίνα Τσάβαλου σε παλαιότερη έξοδο με τον Δημήτρη Στεργίου

Η ηθοποιός και ο Δημήτρης Στεργίου χώρισαν έπειτα από 7 χρόνια γάμου. Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Κατερίνα Τσαβάλου τον Σεπτέμβριο του 2024 στην εκπομπή «Super Κατερίνα»,

».Η ηθοποιός και ο Δημήτρης Στεργίου χώρισαν έπειτα από 7 χρόνια γάμου. Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Κατερίνα Τσαβάλου τον Σεπτέμβριο του 2024 στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε πει για τις αλλαγές στη ζωή της : «Δεν πετάω την σκούφια μου για αλλαγές, αλλά τις αντιμετωπίζω. Το παιδί είναι η προτεραιότητά μας και για εμένα και για τον μπαμπά της. Ήρθαν αυτές οι αλλαγές, όπως ήρθαν και τώρα προσαρμοζόμαστε και η ζωή είναι μπροστά μας».

Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, αλλά δεν το σκέφτομαι για να μην χάσω την πίστη μου στην αγάπη