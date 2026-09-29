Κατερίνα Τσαβάλου: Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου
Κατερίνα Τσαβάλου: Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου
Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, είπε η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Κατερίνα Τσαβάλου, δηλώνοντας πως είναι μόνη της και δεν έχει στο μυαλό της νέους έρωτες, καθώς προτεραιότητά της είναι το παιδί της.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας την καθημερινότητά της σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της.
Η Κατερίνα Τσαβάλου, που με τον πρώην σύζυγό της έχει αποκτήσει μία κόρη, εξήγησε πως στην παρούσα φάση, το παιδί είναι η βασική προτεραιότητά της και όχι η προσωπική της ζωή: «Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το εάν την αγχώνει το γεγονός ότι χώρισε, σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις, απάντησε: «Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, αλλά δεν το σκέφτομαι για να μην χάσω την πίστη μου στην αγάπη».
Η ηθοποιός και ο Δημήτρης Στεργίου χώρισαν έπειτα από 7 χρόνια γάμου. Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Κατερίνα Τσαβάλου τον Σεπτέμβριο του 2024 στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε πει για τις αλλαγές στη ζωή της: «Δεν πετάω την σκούφια μου για αλλαγές, αλλά τις αντιμετωπίζω. Το παιδί είναι η προτεραιότητά μας και για εμένα και για τον μπαμπά της. Ήρθαν αυτές οι αλλαγές, όπως ήρθαν και τώρα προσαρμοζόμαστε και η ζωή είναι μπροστά μας».
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας την καθημερινότητά της σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της.
Η Κατερίνα Τσαβάλου, που με τον πρώην σύζυγό της έχει αποκτήσει μία κόρη, εξήγησε πως στην παρούσα φάση, το παιδί είναι η βασική προτεραιότητά της και όχι η προσωπική της ζωή: «Είμαι μόνη μου, δεν έχω στο μυαλό μου καινούριους έρωτες, προτεραιότητα είναι το παιδί μου».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το εάν την αγχώνει το γεγονός ότι χώρισε, σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις, απάντησε: «Ένα διαζύγιο είναι πάντα δύσκολο, αλλά δεν το σκέφτομαι για να μην χάσω την πίστη μου στην αγάπη».
Η ηθοποιός και ο Δημήτρης Στεργίου χώρισαν έπειτα από 7 χρόνια γάμου. Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Κατερίνα Τσαβάλου τον Σεπτέμβριο του 2024 στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε πει για τις αλλαγές στη ζωή της: «Δεν πετάω την σκούφια μου για αλλαγές, αλλά τις αντιμετωπίζω. Το παιδί είναι η προτεραιότητά μας και για εμένα και για τον μπαμπά της. Ήρθαν αυτές οι αλλαγές, όπως ήρθαν και τώρα προσαρμοζόμαστε και η ζωή είναι μπροστά μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα