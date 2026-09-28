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Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της Γάκα, συνεχίζουν μόνο με τον Θεοδωρόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννα Γάκα Ηλίας Θεοδωρόπουλος Δικηγόροι Παραίτηση

Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της Γάκα, συνεχίζουν μόνο με τον Θεοδωρόπουλο

Όπως ανακοίνωσαν οι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους - Πλέον τη γιατρό αναλαμβάνει ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής

Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της Γάκα, συνεχίζουν μόνο με τον Θεοδωρόπουλο
Βασιλική Κόκκαλη
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Την απόφαση τους να παραιτηθούν απο την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός.

Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Σημειώνεται ότι αναμένονται ακόμη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να φανεί εάν είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι που η ίδια η Ιωάννα Γάκα αρνείται κατηγορηματικά. 

Σε σχετική ανακοίνωση τους οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, αναφερουν:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός
Τέλλος Αγαπηνός».

Όπως έγινε γνωστό, δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα αναλαμβάνει ο Νίκος Αλεξανδρής.

Στον ανακριτή μια νοσηλεύτρια

Νωρίτερα, μια ακόμη εργαζόμενη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και με την κατάθεση της να εισφέρει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σημαντικά στοιχεία στην έρευνα.

Συγκεκριμένα, στον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, κατέθεσε σήμερα μία νοσηλεύτρια, 61 ετών, συνταξιούχος, η οποία δούλευε ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δυο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας «κάρφωσε» το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών αλλάζοντας μάλιστα τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.

Κατά τις πληροφορίες, η 61χρονη ανέφερε στον ανακριτή ότι ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 16:15 όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Η ίδια φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
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«Eίμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Ωστόσο, όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό μετά, για την οποία ανέφερε ότι δεν δεχόταν κριτική. Ακόμη,σε ό,τι αφορά στον 58χρονο γιατρό, η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε πως είπε σε όλες τις εργαζόμενες μετά το θάνατο του τραγουδιστή πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον «αέρα». Δεν αποκλείεται μάλιστα εργαζόμενοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.
Βασιλική Κόκκαλη
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