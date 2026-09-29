Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι χέρι χέρι σε ρομαντικό ραντεβού στο Παρίσι, ενοχλημένος ο ηθοποιός από τα φλας των φωτογράφων
Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι χέρι χέρι σε ρομαντικό ραντεβού στο Παρίσι, ενοχλημένος ο ηθοποιός από τα φλας των φωτογράφων
Το μοντέλο, λίγη ώρα πριν τη συνάντησή τους, έκανε πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της πόλης
Σε ρομαντικό ραντεβού στο Παρίσι εθεάθησαν η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι, πιασμένοι χέρι χέρι.
Ο 29χρονος ηθοποιός συνάντησε τη σύντροφό του το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, μετά την πασαρέλα της στην επίδειξη της L'Oréal, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της πόλης.
Η Τζένερ έκανε μία κομψή και παράλληλα casual εμφάνιση, φορώντας ένα άνετο μίνι φόρεμα σε γκρι απόχρωση, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα ζευγάρι μαύρες γόβες. Ο σύντροφός της, από την άλλη πλευρά, είχε επιλέξει λευκό πουκάμισο με γυρισμένα μανίκια και ένα φαρδύ μαύρο παντελόνι. Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με μαύρα δερμάτινα loafers, γυαλιά ηλίου με σκούρο σκελετό και ένα ρολόι με δερμάτινο λουράκι.
Το μοντέλο προσπαθούσε να προστατευτεί από τα φλας των φωτογράφων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω τους, τοποθετώντας το χέρι της μπροστά από το πρόσωπό της, ενώ ο Ελόρντι έδειξε να ενοχλείται, ζητώντας από τους παπαράτσι να σταματήσουν και να τους αφήσουν να περάσουν ήσυχα για να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους.
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Η πασαρέλα της Κένταλ Τζένερ στην επίδειξη της L'Oréal
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ο 29χρονος ηθοποιός συνάντησε τη σύντροφό του το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, μετά την πασαρέλα της στην επίδειξη της L'Oréal, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της πόλης.
Η Τζένερ έκανε μία κομψή και παράλληλα casual εμφάνιση, φορώντας ένα άνετο μίνι φόρεμα σε γκρι απόχρωση, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα ζευγάρι μαύρες γόβες. Ο σύντροφός της, από την άλλη πλευρά, είχε επιλέξει λευκό πουκάμισο με γυρισμένα μανίκια και ένα φαρδύ μαύρο παντελόνι. Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με μαύρα δερμάτινα loafers, γυαλιά ηλίου με σκούρο σκελετό και ένα ρολόι με δερμάτινο λουράκι.
Το μοντέλο προσπαθούσε να προστατευτεί από τα φλας των φωτογράφων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω τους, τοποθετώντας το χέρι της μπροστά από το πρόσωπό της, ενώ ο Ελόρντι έδειξε να ενοχλείται, ζητώντας από τους παπαράτσι να σταματήσουν και να τους αφήσουν να περάσουν ήσυχα για να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους.
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@the.celebrity.feed @Kendall Jenner and Jacob Elordi walking together in Paris Filmed by me #kendalljenner #celebrity #viral #fyp #paris ♬ son original - The Celebrity Feed
@culted Kendall Jenner & Jacob Elordi out in Paris 👀 📹 : @AMAR TAOUALIT #kendalljenner #jacobelordi #kendalljenneredit #jacobelordiedit #paris ♬ original sound - j x c e ⚜️
Η πασαρέλα της Κένταλ Τζένερ στην επίδειξη της L'Oréal
@voguefrance #KendallJenner donne le ton du défilé L’Oréal Paris, en foulant le podium dans une robe lingerie romantique sous la Tour Eiffel, à l’occasion de la #PFW. #FashionMonth ♬ original sound - Kaila
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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