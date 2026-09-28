Σοκάρει το βίντεο της αυτοκτονίας απόστρατου αστυνομικού σε διαδήλωση για τις χαμηλές συντάξεις στην Τουρκία: Τέσσερις αυτόχειρες σε λίγες ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
Άγκυρα Τουρκία Συντάξεις

Σοκάρει το βίντεο της αυτοκτονίας απόστρατου αστυνομικού σε διαδήλωση για τις χαμηλές συντάξεις στην Τουρκία: Τέσσερις αυτόχειρες σε λίγες ημέρες

«Δεν αντέχουμε» ήταν η κραυγή αγωνίας του Αλί Σεκέρογλου λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του μπροστά στο συνταγματικό

Σοκάρει το βίντεο της αυτοκτονίας απόστρατου αστυνομικού σε διαδήλωση για τις χαμηλές συντάξεις στην Τουρκία: Τέσσερις αυτόχειρες σε λίγες ημέρες
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Ο Αλί Σεκέρογλου είχε απευθύνει, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή σε διαδήλωση για τις ανεπαρκείς συντάξεις.

«Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: "Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;" Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Μακάρι το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης», έγραφε.

Την περασμένη Παρασκευή ο 60χρονος απόστρατος αστυνομικός κατέβηκε στη διαδήλωση στην Άγκυρα καλυμμένος με την τουρκική σημαία. Φώναζε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και έλεγε ότι «αυτοί που μας έφεραν σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να ντρέπονται».

Κρατούσε ένα πλακάτ και στο δεξί χέρι ένα όπλο, που το έστρεψε στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά σε πολύ κόσμο.

Το πλακάτ έγραφε «όχι για τα χρήματα, αλλά για την τιμή μου».

Ο Σεκέρογλου ήταν πατέρας δύο παιδιών. Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι πρόσφατα είχε αποκτήσει εγγόνι, αλλά δεν μπορούσε να του προσφέρει το χρυσό δώρο που ζητά το έθιμο.

Την Παρασκευή οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε όλη την Τουρκία, ζητώντας οριζόντια αύξηση των συντάξεων.

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Στην Άγκυρα, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Ιούλιο η κατώτατη σύνταξη είχε διαμορφωθεί σε 23.552 τουρκικές λίρες τον μήνα (περίπου 420 ευρώ).

Την ώρα που οι ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστήριο, ο Σεκέρογλου αυτοπυροβολήθηκε με όπλο που είχε επάνω του και αυτοκτόνησε.

Η Ένωση των Αστυνομικών υποστηρίζει ότι την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά αυτοκτονιών, δύο από εν ενεργεία και δύο από απόστρατους αστυνομικούς.

Πρόκειται μια αυτοκτονία στη Γιάλοβα, για έναν αστυνομικό των ειδικών δυνάμεων που εργαζόταν στο σώμα εδώ και δύο μήνες, ο Σεκέρογλου και άλλος ένας απόστρατος στη Μανίσα που έβαλε τέλος στη ζωή του στο σπίτι του.
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