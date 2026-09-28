Σοκάρει το βίντεο της αυτοκτονίας απόστρατου αστυνομικού σε διαδήλωση για τις χαμηλές συντάξεις στην Τουρκία: Τέσσερις αυτόχειρες σε λίγες ημέρες

PARA İÇİN DEĞİL, ONURUM İÇİN…



Emekli polis, iki çocuk babası Ali Şekeroğlu’nu kaybettik.



Geride bıraktığı söz ise yüreklerde kaldı:



“Bizi bu hâle getiren utansın.”



Allah rahmet eylesin.

Ailesine, evlatlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.#EmekliMemur #TamSigortaYok… https://t.co/GMIrDI7cWU pic.twitter.com/Bzz8qL0URn — Liyakatli Şöhretsizler (@LSohretsizler) September 26, 2026

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İKİ GÜNDE DÖRT İNTİHARA DAİR BASIN AÇIKLAMAMIZDIR.



Değerli kamuoyu,

Dün Yalova'da bir mesai arkadaşımız, bugün çevik kuvvette çalışan 2 aylık genç bir arkadaşımız ayrıca yine bugün 2 emekli meslek büyüğümüz olmak üzere 2 günde 4 intihar vakası gerçekleşti.



Bugün Ali Şekeroğlu… pic.twitter.com/JxZB2NeHMe — Emniyet Teşkilatı Sendikası (@EmniyetTS) September 25, 2026

Ο Αλί Σεκέρογλου είχε απευθύνει, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή σε διαδήλωση για τις ανεπαρκείς συντάξεις.«Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: "Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;" Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Μακάρι το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης», έγραφε.Την περασμένη Παρασκευή ο 60χρονος απόστρατος αστυνομικός κατέβηκε στη διαδήλωση στην Άγκυρα καλυμμένος με την τουρκική σημαία. Φώναζε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και έλεγε ότι «αυτοί που μας έφεραν σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να ντρέπονται».Κρατούσε ένα πλακάτ και στο δεξί χέρι ένα όπλο, που το έστρεψε στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά σε πολύ κόσμο.Το πλακάτ έγραφε «όχι για τα χρήματα, αλλά για την τιμή μου».Ο Σεκέρογλου ήταν πατέρας δύο παιδιών. Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι πρόσφατα είχε αποκτήσει εγγόνι, αλλά δεν μπορούσε να του προσφέρει το χρυσό δώρο που ζητά το έθιμο.Την Παρασκευή οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε όλη την Τουρκία, ζητώντας οριζόντια αύξηση των συντάξεων.Στην Άγκυρα, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών.Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Ιούλιο η κατώτατη σύνταξη είχε διαμορφωθεί σε 23.552 τουρκικές λίρες τον μήνα (περίπου 420 ευρώ).Την ώρα που οι ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστήριο, ο Σεκέρογλου αυτοπυροβολήθηκε με όπλο που είχε επάνω του και αυτοκτόνησε.